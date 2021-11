Lunes de eliminación en ‘Yo me llamo’: Amparo Grisales se mostró fastidiada cuando escuchó rapear a Yeison Jiménez

A medida que avanza la competencia, los jurados aumentan su nivel de exigencia y así se vio en la gala de eliminación de este lunes en ‘Yo me llamo’. Cuatro imitadores se enfrentaron en el escenario buscando un solo cupo para acceder a la siguiente ronda.

Los imitadores de Diomedes Díaz, Alicia Keys, Juan Gabriel y Daddy Yankee saltaron a la tarima, en ese orden, en una nueva oportunidad brindada por los jueces para no quedar por fuera de la competencia.

El ‘Cacique de La Junta’ recibió fuertes críticas que le costaron un puesto en la fase de eliminación; motivo por el cual tuvo que exigirse al máximo y lo hizo con ‘Sin medir distancias’, interpretación que demanda un gran esfuerzo vocal debido a sus notas altas y así se lo hicieron saber los famosos que, luego de su presentación, resaltaron los avances con respecto a su presentación anterior.

“Para mi gusto y en mi concepto, se te notó mucho más agradable a la hora de llegar a los tonos altos; te conectaste con la canción, con la interpretación y sin fallar en las notas altas (…) creo que fue una muy buena noche para ti”, resaltó Yeison; empero, Amparo Grisales resaltó que quedó faltando “ese vibrato que él -Diomedes original- le pone y extiende en algunos finales y los diluye en algo muy dulce”.

Por último, la diva aplaudió la labor hecha por las segundas voces y recomendó al concursante ver más videos del Diomedes auténtico para adoptar movimientos que él tenía en el escenario.

‘Alicia Keys’ tenía la tarea de reivindicarse con los jurados, pero también debía de aprender inglés para que ella supiera qué era lo que estaba cantando. La técnica utilizada por la imitadora es, escuchar varias veces la misma canción hasta aprenderla.

“Ay, Alicia, no veía la hora en que se terminara la canción… O sea, me aturdiste y yo creo que a todos los que te estábamos escuchando”, dijo Grisales, agregando que le faltó el registro y la fuerza vocal de la cantante original. Jiménez, por su parte, defendió a la participante diciendo que es “un diamante en bruto” y que necesita clases de canto para desarrollar su talento.

El ‘Divo de Juárez’, fue el que más recibió elogios por su avance desde la última presentación que tuvo y que le costó estar en la noche de eliminación. Durante su preparación, reveló que su voz se ha desgastado y no alcanza algunas tonalidades del verdadero Juan Gabriel, pero la recomendación en la escuela fue sobrepasar los tonos altos que exigen muchas de las canciones del mexicano, especialmente ‘Se me olvidó otra vez’, interpretación con la que entró a la plataforma.

¿El resultado? Elogios para el imitador. César Escola anunció que, “revivió Juan Gabriel hasta el momento”, adicionando que se notó el control vocal y también se evidenció la evolución de su desenvolvimiento delante del micrófono.

Amparo Grisales le recomendó cortarse el cabello con el fin de parecerse a la versión joven del cantante legítimo.

Cerró la gala ‘Daddy Yankee’ con ‘Llamado de emergencia’, una de las canciones insignia del puertorriqueño; pero a pesar de su esfuerzo, Amparo Grisales lo criticó.

“Yo creo que a mí me va a tocar llamar a ese número de emergencia porque le encontré muchos síntomas terribles de una mala interpretación, de desafinación (…) no daban ni ganas de bailarlo… a mí no me gustó nada”, expresó disgustada Amparo; entretanto que Escola notó mejoras en el tempo y dijo que “fue un show muy chévere”.

Cuando le tocó el turno a Yeison para comentar, dijo que la entonación del ‘Big Boss’ le llevó a la mente varios recuerdos: “Algunas personas saben que antes de cantar música popular, era rapero, entonces hacía freestyle y hoy en día es mi género preferido, con el que descanso mis oídos”.

En respuesta, la diva se mostró sorprendida y dejó ver un rostro de desgano, a lo cual Jiménez replicó con varios versos de la canción ‘30 30′ de Daddy Yankee en los tiempos que hacía ‘tiraeras’. Acto seguido, confesó que el imitador del artista urbano era uno de sus preferidos en el programa.

Juan Gabriel, el ‘salvado’

Luego de mucho pensar y debatir, los jurados decidieron darle una nueva oportunidad a ‘Juan Gabriel’; dejando por fuera a ‘Daddy Yankee’, ‘Alicia Keys’ y ‘Diomedes Díaz’. La evolución en la técnica vocal fue un factor determinante para que la representación del mexicano siguiera en concurso.

