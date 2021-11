José Néstor Pékerman, nuevo director técnico de Venezuela, recordó a Colombia

José Néstor Pékerman y Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol

Quienes esperaban el regreso de José Néstor Pékerman a la Selección Colombia, como lo hizo durante seis años, vieron sus esperanzas pedidas este 30 de noviembre cuando se hizo oficial que el exfutbolista argentino será el nuevo director técnico de Venezuela con un contrato por los próximos cinco años.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) hizo oficial la convocatoria de Pékerman y lo presentó en una rueda de prensa. Aunque la Vinotinto ya no tiene opción de clasificar al Mundial de Catar 2022, entrará con el refuerzo de un técnico que ha dirigido tres selecciones nacionales y llevó a Colombia a dos mundiales, a Brasil y Rusia.

“Un director técnico que tuviera las características que estábamos buscando, que viniera con un proyecto integral, porque estamos en el momento de transformar el fútbol nacional. No era nada más buscar un nombre o una sola persona, sino alguien que quisiera creer en esta transformación”, señaló Jorge Giménez, presidente de la FVF.

Según dijo el funcionario, Pékerman es la persona indicada para liderar el momento más importante del fútbol venezolano, que marcará un antes y un después en la historia. “Aquí está, es de carne y hueso y está con nosotros”, señaló Giménez durante la presentación, por el revuelo que causó el rumor de la llegada del argentino.

En octubre, Pékerman, que no dirigía un equipo desde la derrota de la Selección Colombia ante Inglaterra en 2018, aseguró al diario Marca que estaba listo para dirigir otro club y que su requisito para aceptar una oferta era tener la posibilidad de dejar una huella. Giménez dijo que tras leer esa declaración, se definió por el argentino para el plan de renovación que habían establecido.

El técnico reflexionó sobre la situación de la Selección de Fútbol de Venezuela, e indicó que probablemente hay sentimiento de tristeza por no poder disputar el Mundial 2022, pero aseguró que son momentos que se presentan, pero deben cambiar la concepción. Entrará a probar terreno con las fechas que restan de eliminatorias.

“Donde estuve siempre hubo un estilo, una idea, preservar una identidad, querer una camiseta, sentir el orgullo de representar a tu país. Decir que el jugador que se pone esa camiseta tiene que dar lo máximo, dar el 100% en la selección nunca alcanza, el rendimiento siempre tiene que ir hacia arriba. No se puede perder un solo partido, un solo amistoso, siempre tiene que haber un objetivo concreto de superarse y las camisetas no tienen dueño, los nombres no superan a la selección”, aseguró Pékerman.

Convocó a todos los que hacen parte de la Selección a aportar su grano de arena para la transformación de la Selección Vinotinto, e invitó a los jugadores a mantenerse listos y preparados para los partidos que debe disputar el combinado nacional, pese a no estar concentrados todo el tiempo.

Las palabras sobre Colombia

Pékerman fue director técnico de la Selección Colombia desde el 2012 hasta el 2018 y participó a dos mundiales, la Copa América 2015 y la Copa América Centenario. Según Antena 2, dirigió 78 partidos en los que consiguió 41 triunfos, 20 empates y 17 derrotas. Durante la rueda de prensa en Venezuela, también dirigió unas palabras al país, el último que dirigió.

“Yo soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos, porque así me brindo yo y espero que sea en Venezuela igual, espero que sea lo mismo. No puedo comparar desde el afecto ni desde la parte humana, porque como le dije, tengo todo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia”, manifestó el entrenador cuando le preguntaron por su paso por el país.

“En lo futbolístico, una situación diferente. Colombia ha sabido estar en mundiales, tuvo etapas de generaciones importantes de futbolistas, que también los llevaron a los mundiales y tuvo que ciclos que tuvieron etapas anteriores. Acá estamos en algo que se busca, pero todavía no se ha logrado, entonces en el inicio eso es lo que puedo marcar como diferencia”, aseguró.

“Cuando me he ido de Colombia dije que no iba a hablar nunca porqué me iba de Colombia. Lo que no se dijo en su momento no me parece correcto que se pueda decir en este momento ni en ningún otro lugar. Solamente mi agradecimiento y mi cariño por todo el pueblo y la gente colombiana y los jugadores y la selección”, sostuvo Pékerman.

SEGUIR LEYENDO: