Daniela Tejada, la historia de la colombiana que liberó a su esposo de las torturas de las que acusan al nuevo director de la Interpol

El pasado 25 de noviembre, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, nombró a su nuevo presidente; noticia que le dio la vuelta al mundo, pues el hombre que ahora está a cargo de la Policía Internacional está acusado de torturas y con investigaciones abiertas en varios países europeos. Se trata de Ahmed Naser al Raisi, un general de Emiratos Árabes Unidos que dirigirá la institución dentro de los próximos cuatro años.

Fueron varios los pronunciamientos de grupos de derechos humanos en contra del nombramiento de Raisi, debido a las acusaciones por su participación en torturas y detenciones arbitrarias en su país, donde ha hecho parte de la fuerza policial desde 1980 y, actualmente, se desempeña como inspector general en el Ministerio del Interior.

Ahmed Naser al-Raisi, nuevo presidente de Interpol. (AP Photo/Francisco Seco)

Uno de los casos más sonados a nivel internacional en contra del nuevo presidente de Interpol es la detención de Matthew Hedges un estudiante de doctorado que que viajó a EAU para realizar su trabajo de grado, pero fue detenido y condenado a cadena perpetua por espionaje en el año 2018.

La situación fue conocida en Colombia porque, mientras Hedges no se podía defender públicamente y estaba privado de la libertad en un país que no conocía, su esposa Daniela Tejada fue la que figuró en los medios internacionales defendiendo a su pareja. Tejada es una colombiana que luchó por varios meses para demostrar la inocencia y las malas prácticas que sufrió su esposo a la hora de ser condenado.

Matthew Hedge estudiaba un doctorado en la Universidad de Durham de Reino Unido y decidió viajar a Emiratos Árabes Unidos para realizar su tesis con una investigación sobre la estrategia de seguridad de ese país; sin embargo, fue detenido el 5 de mayo de 2018 en el aeropuerto de Dubái.

Según informó la BBC en ese momento, las autoridades de EAU aseguraron encontrar “material de espionaje” en el computador del entonces estudiante de 31 años. Incluso, las autoridades señalaron que tenían la confesión firmada de Hedges.

Sin embargo, al mismo medio británico, Daniela Tejada señaló que a su esposo lo hicieron firmar un documento escrito en árabe que él no entendía y, en su contra, presentaron pruebas fabricadas. “Cualquier cosa usada contra Matt es completamente infundada”, señaló la colombiana.

Por su parte, Abdulla Al Naqbi, por entonces jefe de Asuntos Jurídicos de la cancillería de EAU dijo que “se presentaron ante el tribunal pruebas convincentes y firmes” y rechazó las declaraciones de Tejada y la familia de Hedges sobre las pruebas fabricadas, señalando que el británico tuvo una representación adecuada por un abogado que el tribunal le concedió y que él aceptó.

Archivo: Matthew Hedges, detenido en EAU por espionaje, defendido por su esposa colombiana Daniela Tejada. Foto: Daniela Tejada/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

En total, fueron seis meses en los que la colombiana estuvo buscando la manera de demostrar la inocencia de su esposo y los errores que las autoridades de EAU estaban cometiendo contra él. También se pronunció en contra de las autoridades británicas, señalando que “ignoraron mis peticiones, dijeron que no era parte de su trabajo, que no era parte de su deber”, dijo a la BBC.

Lamentablemente, el 22 de noviembre de 2018, Hedges fue condenado a cadena perpetua, una condena que él podía apelar en los próximos 30 días y que le podría hacer cumplir hasta 25 años de cárcel antes de ser deportado.

A la prensa británica, la colombiana esposa del estudiante señaló que “tan pronto como su sentencia fue pronunciada, nos hicieron salir del tribunal inmediatamente ... Él estaba muy asustado cuando se paró frente al juez, porque sabíamos de las posibilidades de que hubiera un juicio arbitrario”.

Sin embargo, días después -el 26 de noviembre de 2018-, Hedges recibió el indulto por parte del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. En este caso, el perdón por parte de EAU para el ciudadano británico se dio en medio de la conmemoración del Día Nacional emiratí, un día en el que, como parte de la tradición el país perdona a varias personas. Hedges estuvo entre las medidas de gracia concedidas a más de 700 convictos.

El indulto se dio por la buena relación entre el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que el gobierno británico no aceptaba las acusaciones contra Hedges.

Daniela Tejada, en diálogo con Today de la cadena BBC, reaccionó en vivo al indulto de su esposo en noviembre de 2018 y dijo que “me sorprendió, estoy muy feliz y aliviada. En realidad, todavía no me creo que finalmente lo hayan indultado. Estos meses fueron una pesadilla”.

La reacción de Hedges al nombramiento del nuevo presidente de Interpol

¿Qué tiene que ver Ahmed Naser al Raisi con el caso del británico? Pues bien, tras salir de EAU y regresar al Reino Unido con su esposa colombiana y se familia, Matthew Hedges inició un proceso legal por medio de una demanda por daños en el Tribunal Superior de Londres.

En su demanda, Hedges señaló a Raisi y otros funcionarios emiratíes de alto rango como responsables por los delitos de agresión, tortura y encarcelamiento ilegal. De hecho, en una entrevista con el periódico británico ‘The i’, Hedges describió sus días en la cárcel como una “absoluta tortura”. A ese medio detalló que los interrogatorios eran inesperados y, “podían durar media hora o 15 horas”, además, que los realizaban “sin abogado, bajo amenaza o coacción” y teniéndolo a él bajo los efectos de un ‘cóctel de drogas’ para que estuviera calmado.

El caso sigue pendiente, tres años después, y ahora el hombre al que él denunció es el presidente de Interpol. “La inevitable elección de Raisi a la presidencia de Interpol es un ataque serio a los valores que representa. Su complicidad en torturas y abusos sistemáticos se legitima a través de Interpol y da luz verde a otros estados autoritarios para que puedan actuar sin impunidad”, dijo Hedges en un trino.

Por su parte, su esposa Daniela Tejada también reaccionó a la noticia diciendo que “Interpol se ha encontrado con un nuevo presidente, un general emiratí acusado de tortura, lo que confirma las preocupaciones de que la agencia policial mundial ha sido cooptada por regímenes represivos”.

Por su parte, según información de CNN en Español, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos se refirió en un comunicado sobre el nombramiento de Raisi y las acusaciones en su contra recalcando que “cualquier denuncia legal que pueda presentarse con acusaciones contra al-Raisi no tiene fundamento y será rechazada ... Él cree firmemente que el abuso o maltrato de personas por parte de la policía es aborrecible e intolerable”.

