“Es un reflejo del éxito del proceso de reincorporación”: así reaccionaron en Colombia al retiro de las FARC de la lista de terroristas del gobierno de los Estados Unidos

En la mañana de este martes 30 de noviembre, luego de días de especulaciones, se confirmó que el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, decidió sacar de la lista de terroristas a la extinta guerrilla de las FARC. Fue el secretario de Estado Antony Blinken, el encargado de reportar la veracidad de la noticia que venía dando vueltas desde un tiempo en la prensa nacional e internacional. Las reacciones respecto a esta decisión han estado divididas y, a lo largo de la mañana, han estado rondando a través de las redes sociales.

“La decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier acusación o posible acusación en Estados Unidos contra los antiguos líderes de las FARC, incluso por narcotráfico, ni elimina la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, que consideró sus acciones como crímenes de lesa humanidad”, explicó Blinken.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a través de un video, publicado en la cuenta de Twitter de ese organismo, detalló que así como se excluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de la lista, se agregó a la Segunda Marquetalia, grupo armado al margen de la ley que resultó tras la reunión de los disidentes. “Es una decisión que facilita, aún más, el apoyo que recibimos de parte del gobierno de los Estados Unidos en todos los frentes de la implementación (...) reflejo del éxito del proceso de reincorporación, con 13 mil excombatientes que dieron el paso a la legalidad”, comentó.

Rodrigo Londoño, reconocido como Timochenko, actual integrante y presidente del partido político Comunes, antes militante del las FARC, calificó esta decisión como un reconocimiento al trabajo para sacar adelante el proceso de paz. “Saludo decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de sacar a las desaparecidas Farc-EP de la lista de organizaciones terroristas. Es un reconocimiento a nuestro compromiso con la paz y a nuestro cumplimiento riguroso de lo pactado en el Acuerdo de Paz”, comentó.

En días pasados, en medio de la conmemoración del quinto año de la firma del acuerdo de paz, el expresidente Juan Manuel Santos y Londoño se sentaron a compartir una cerveza y enviaron un mensaje de reconciliación. “Hace 5 años firmamos el fin de un conflicto de más de 60 años, que causó inmenso dolor a millones de personas. Debemos perseverar en el camino hacia la paz y la reconciliación”, comentó Santos.

Iván Duque, presidente colombiano, no se ha referido al tema, sin embargo, en la mañana de este martes, aseguró, en su cuenta de Twitter que a alias Iván Márquez, cabecilla de la segunda Marquetalia‚ le espera el mismo camino que alias ‘Otoniel’. “Al narcoterrorista alias ‘Iván Márquez’, protegido por dictadura de Maduro, le expreso que a la “paz completa”, que hace referencia, se llegará capturando o dando de baja a miserables como él, no dándoles concesiones”. Esta declaración se da luego de que el hombre, fugitivo de la justicia colombiana, asegurara que no descartaba una ‘paz completa’.

En días pasados, cuando empezó a circular la noticia, sectores políticos del país habían tachado como un error la determinación del gobierno norteamericano.

Diego Molano, ministro de Defensa del país, aseguró que, “eso es una decisión obvia y normal, está claro que las FARC pasaron a ser un partido político y por supuesto no es una organización terrorista. Lo que si está claro es qué hay una disidencia que sigue como grupo terrorista y sobre cuáles seguiremos como fuerzas militares con toda la contundencia para desmantelarlos (...) el hecho más importante, es que son las disidencias Farc las organizaciones terroristas y contra ellas desarrollaremos toda la capacidad de la fuerza pública”.

Juan González, asesor del presidente de Estados Unidos, explicó, en una entrevista con Caracol Radio, que “no se trata de quitar a las Farc de la lista, sino de hacer una reorganización, que es un requisito de ley de Estados Unidos que comenzó desde la administración Trump (...) Lo que se está haciendo es que el 90 % de las Farc que se desmovilizó, quitar esa organización que ya no existe bajo la lista, permite que el gobierno estadounidense pueda apoyar los esfuerzos del Gobierno colombiano de implementar la paz”.





