Cerraron reconocida discoteca en Cali por no pedir el carné de vacunación

El 16 de noviembre se comenzó a aplicar en todo el país el decreto 442 de 2021, que reglamenta y especifica en qué casos se exigirá el carné de vacunación. Este como lo anunciaron las autoridades comenzó a regir en primera instancia para para mayores de 18 años, posteriormente a partir del 30 de noviembre para mayores de 12 años. Y por ahora están exceptuados de la exigencia los niños entre los 0 y 12 años.

Pese a que han pasado 15 días desde que comenzó a regir la norma en el país no todas las personas están de acuerdo con esta, pues algunos consideran que estaría atropellando el derecho a la libre elección. Incluso, pese a que el Estado señaló que el establecimiento que incumpla con la norma sería cerrado en el país ya se comenzaron a conocer casos de lugares que no cumplían con el decreto y fueron sancionados.

En la capital del Valle del Cauca, este 28 de noviembre en el oeste de la ciudad fue cerrada la discoteca La Premiere en el barrio El Peñón, por no exigir el carné de vacunación anticovid para el ingreso, así como también superar el aforo máximo del 75 % dentro del escenario, según comentó El País.

En este sentido es importante señalar que al interior de país solo Bogotá levanto la restricción de aforo y permite que los establecimiento puedan operar al 100 % de su capacidad si todos los clientes y asistentes cumplen con el requisito del carné.

“Al interior del mismo encontramos gran aglomeración de personas, identificamos personal y clientes sin el respectivo carné de vacunación, situación que vulnera los nuevos protocolos para proteger la salud y la vida ante el covid”, contó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

En funcionario de la Alcaldía de Cali, anotó que el establecimiento deberá cumplir con todos los protocolos antes de que pueda volver ha abrir sus puertas al público como: el uso de tapabocas, la exigencia del documento de vacunación, zonas de lavados de manos y regulación del aforo.

“Invitamos a todos los comerciantes de la noche a cumplir los protocolos. Es importantísimo generar afianzamiento de la vacuna en toda la población caleña para podernos enfrentar a todos los eventos de ciudad que se presentarán en época de diciembre”, indicó Dranguet.

Es importante resaltar que ante el panorama de inconformidad el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el gobierno nacional ha recibido 1.106 tutelas contra el requerimiento carné de vacunación contra la covid-19. En esa misma línea reveló que la gran mayoría de ellas, han sido falladas a favor de la medida presentada por el Gobierno.

“Informe sobre tutelas por requerimiento carnet de vacunación a 26 de noviembre de 2021: se han notificado a @MinSaludCol 281 acciones de tutela. 60 con fallo, TODOS FAVORABLES para la entidad, pues se han negado o declarado improcedentes. @MinInterior @infopresidencia”, escribió el jefe de la cartera del Ministerio de Salud.

Además, en el informe se revela que, de las tutelas falladas que son 354, 150 han sido favorables para la Presidencia de la República, 148 para el Ministerio del interior, 26 para el Ministerio de Salud y 30 para el Ministerio de Comercio.

Recordemos que la norma señala que el carné es exigido para asistir a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, primeras comuniones, novenas, eventos culturales, ferias de Manizales o Festival del Petronio.

Haciendo referencia a los eventos al aire libre, quedó establecido que en las fiestas de pueblo no se solicitará este documento, pero, si se llegase a presentar un evento en espacio cerrado, sí. Mismo caso con las novenas de aguinaldos: siempre y cuando se llevan a cabo al aire libre no habrán limitaciones. Hoteles, por ejemplo, no lo pedirán a menos de que en el interior se desarrolle alguna fiesta o evento en el que se presenten aglomeraciones.





SEGUIR LEYENDO