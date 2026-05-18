Cómo acceder a Alianza Medellín Cero Hambre: 263 mujeres líderes para combatir la inseguridad alimentaria

Más de 45.000 familias vulnerables han recibido apoyo alimentario en Medellín gracias a la estrategia Medellín Cero Hambre - crédito Alcaldía de Medellín

En una ciudad donde miles de familias todavía enfrentan dificultades para garantizar sus tres comidas al día, un grupo de mujeres decidió convertir la solidaridad en acción. La estrategia de la Alcaldía de Medellín, conocida como Alianza Medellín Cero Hambre, ya cuenta con 263 madrinas voluntarias que trabajan para combatir la inseguridad alimentaria en los sectores más vulnerables de la capital antioqueña.

La iniciativa, que articula esfuerzos entre el sector público, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanía, ha logrado consolidar una red femenina que impulsa donaciones, acompaña hogares vulnerables y crea oportunidades para miles de personas. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, la inseguridad alimentaria en la capital antioqueña pasó del 22,3% al 19,6% entre 2024 y 2025, una reducción que las autoridades atribuyen al fortalecimiento de esta estrategia social.

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Entre 2024 y 2025, Medellín logró reducir los índices de inseguridad alimentaria, pasando del 22,3 % al 19,6 %.- crédito Alcaldía de Medellín

Cómo acceder a Medellín Cero Hambre

Para acceder a los beneficios de la Alianza Medellín Cero Hambre, el principal mecanismo es a través de los programas de bonos alimentarios de la Alcaldía de Medellín. El acceso se realiza de la siguiente manera:

Inscripción directa: Los ciudadanos deben postularse y diligenciar el formulario que se habilita temporalmente en el sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín.

Priorización de beneficiarios: La asignación de cupos no es inmediata; las familias son seleccionadas y verificadas por el Equipo de Seguridad Alimentaria y la Unidad Familia Medellín, cruzando datos de vulnerabilidad.

Centros Integrales de Familia (CIF): Si necesitas asistencia o asesoría sobre cómo postular a tu hogar, puedes acercarte presencialmente al Centro Integral de Familia (CIF) más cercano a tu sector.

Línea de atención oficial: Para consultar más información sobre ayudas y programas sociales en la ciudad, está habilitada la línea telefónica única de la administración marcando el 6044444144 (opción 1 y luego opción 3)

La secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, Luz María Ramírez, destacó que el crecimiento de la red refleja la capacidad de convocatoria que ha tenido el programa en distintos sectores de la ciudad.

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“Estas mujeres están sumando voluntades para disminuir las condiciones de inseguridad alimentaria y acercar oportunidades a las familias más vulnerables”, señaló la funcionaria en los canales oficiales de la alcaldía.

Actualmente, las madrinas cumplen un rol fundamental en la gestión de ayudas, el acercamiento con comunidades y la movilización de nuevos aliados. Muchas de ellas provienen de sectores empresariales, sociales y comunitarios, y participan de manera voluntaria recorriendo barrios y acompañando procesos sociales.

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La estrategia no solamente busca entregar alimentos, sino también construir redes de apoyo alrededor de las familias que viven en condiciones críticas.

El balance de esta gestión fue destacado por Luz María Ramírez Correa, secretaria de Inclusión Social y Familia del Distrito - crédito Alcaldía de Medellín

Una red solidaria que busca que nadie se acueste sin comer

La Alianza Medellín Cero Hambre nació como una apuesta conjunta para enfrentar una problemática que afecta a miles de hogares en la ciudad. De acuerdo con datos divulgados por la administración distrital, más de 45.000 familias fueron beneficiadas durante 2025 mediante bonos alimentarios, paquetes nutricionales y programas de apoyo.

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Dentro de ese engranaje social, las madrinas se han convertido en uno de los pilares más visibles del proyecto. Su trabajo incluye desde la promoción de campañas solidarias hasta la articulación de donaciones con fundaciones y empresas.

La alianza también ha conseguido importantes resultados económicos. Solo a través de la llamada Línea Solidaria se han recaudado más de 3.000 millones de pesos en donaciones, recursos que han permitido entregar miles de vales alimentarios en diferentes comunas y corregimientos de Medellín.

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Además, la estrategia ha distribuido cerca de 257 toneladas de alimentos y ha beneficiado a más de 3.350 familias mediante bonos redimibles en tiendas y supermercados cercanos a sus hogares.

Medellín cuenta con aproximadamente 650.000 árboles, de los cuales 461.720 están registrados en el Sistema de Árbol Urbano (SAU) - crédito Fico Gutiérrez﻿ / Facebook

La empresaria Mary Mejía, una de las líderes de las madrinas, relató en los mismos canales de comunicación de la alcaldía, cómo encontró hogares donde la nevera estaba prácticamente vacía y familias que dependían exclusivamente de los alimentos entregados en colegios públicos.

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“Hay familias a las que simplemente no les alcanza para mercar”, explicó en uno de los recorridos realizados por distintos barrios de Medellín.

“La suma de esfuerzos entre institucionalidad, empresa privada y ciudadanía está generando respuestas reales frente al hambre”, indicó la Alcaldía en el más reciente balance del programa.

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