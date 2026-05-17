Colombia

Campaña de Paloma Valencia advirtió sobre casos de suplantación, divulgación de información falsa y actividad inusual en las redes sociales

La senadora del Centro Democrático denunció ante la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral amenazas, acoso y violencia política de género en las plataformas digitales y aprovechó para invitar a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a no compartir información personal en enlaces no verificados

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La senadora Paloma Valencia expresó que estaría siendo víctima de ataques digitales - crédito Luisa González/REUTERS
La senadora Paloma Valencia expresó que estaría siendo víctima de ataques digitales - crédito Luisa González/REUTERS

La campaña presidencial de Paloma Valencia advirtió el domingo 17 de mayo de 2026 a la opinión pública sobre una serie de incidentes recientes que, según revelaron, estarían afectando la integridad de su presencia digital. Todo esto, en la recta final del periodo de campaña, cuando restan solo 14 días para que se efectúe la primera vuelta, pactada para el 31 de mayo en el territorio nacional.

El equipo de la senadora del Centro Democrático, que quiere dar la sorpresa en la contienda del domingo 31 de mayo, alertó sobre suplantaciones, divulgación de información falsa y ataques cibernéticos orientados a recolectar datos de sus seguidores y afectar el funcionamiento de sus canales oficiales, particularmente en redes sociales, en las que se estarían registrando, justamente, actividad inusual.

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“Advertimos que personas ajenas a la campaña están difundiendo información falsa con el propósito de recolectar ilegalmente datos de ciudadanos y seguidores de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, se señaló en el comunicado en el que se expuso este caso, con el fin de evitar presuntos episodios de estafa con la imagen de la congresista, ganadora de la consulta de la centro-derecha.

La candidata presidencial también ha denunciado cómo ha sido blanco de mensajes fúnebres - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata presidencial también ha denunciado cómo ha sido blanco de mensajes fúnebres - crédito @PalomaValenciaL/X

La campaña reiteró que cualquier formulario o enlace solicitando datos personales para asistir al evento de cierre, programado para el 24 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, es falso. “La entrada al evento será completamente gratuita y la campaña no está solicitando registros, inscripciones ni entrega de información personal a través de formularios de Google o plataformas similares”, agregó.

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En ese sentido, el equipo de Valencia también denunció una actividad irregular en la cuenta oficial de Instagram de la candidata, donde fueron agregados más de 140.000 perfiles de manera atípica y masiva. Según la campaña, esta situación podría corresponder a un ataque cibernético o a acciones malintencionadas diseñadas para afectar la integridad y funcionamiento de los canales oficiales.

Paloma Valencia también ha denunciado presuntos planes para asesinarlas por exmiembros de las extintas Farc, desmentidos por el Gobierno - crédito Luisa González/REUTERS
Paloma Valencia también ha denunciado presuntos planes para asesinarlas por exmiembros de las extintas Farc, desmentidos por el Gobierno - crédito Luisa González/REUTERS

Preocupación en la campaña de Paloma Valencia por presuntos casos de suplantación

Las denuncias sobre ataques y manipulación digital no son nuevas en la aspiración de la senadora del Centro Democrático. Valencia ha sido objeto de campañas de hostigamiento, amenazas y violencia política en redes sociales, como cuando recibió en abril de 2026 una serie de amenazas de muerte recibidas en redes y denunció actos vandálicos contra dos de sus sedes, en Bucaramanga y Cartagena.

Estas intimidaciones digitales representan un hecho de extrema gravedad que no solo pone en peligro mi seguridad personal, sino que condiciona el libre ejercicio de la actividad política y el debate democrático en el país”, declaró en ese momento la candidata, que pidió a la Fiscalía priorizar las investigaciones y alertó sobre la falta de garantías para la oposición en el actual proceso electoral.

Paloma Valencia denunció presunta suplantación digital
Con este comunicado, la campaña de la senadora Paloma Valencia denunció presunta suplantación digital - crédito suministrado a Infobae Colombia

No es la primera vez que la congresista asegura ser víctima de estas acciones. Valencia ya había reportado el acceso no autorizado a su teléfono tras la divulgación de chats privados con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En ese momento, la política explicó que las conversaciones corresponden a asuntos institucionales y de seguridad y no a supuestas alianzas con el funcionario.

De manera similar, en años anteriores, Valencia denunció amenazas e intimidaciones tras una filtración de datos personales atribuida al colectivo Anonymous Colombia, lo que derivó en mensajes hostiles y amenazas directas contra su vida y la de su familia. “Anonymous Colombia filtran los datos de los uribistas con propósitos de hostigamiento político y, seguramente, de asesinato”, afirmó entonces.

Con esta nueva denuncia, el equipo de la candidata reiteró la invitación a informarse únicamente a través de sus canales oficiales y a no compartir información personal en enlaces no verificados. “La campaña ya se encuentra revisando estos hechos y adelantando las acciones correspondientes para proteger la seguridad digital de sus plataformas y de las personas que interactúan con ellas”, puntualizó.

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