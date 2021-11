Actor de ‘Pasión de gavilanes’ fue operado por nuevas complicaciones de salud: “quedé tirado en el piso”

Giovanni Suárez, recordado por su papel de Benito Santos en la novela ‘Pasión de gavilanes’, ha vuelto a ser noticia a raíz de unos delicados problemas de salud que, según contó a través de un video publicado en las redes sociales, lo tienen pasando por un momento bastante complejo.

Según contó el artista en su publicación, las molestias comenzaron justo cuando había comenzado a trabajar en un proyecto audiovisual con una famosa casa productora, pues en medio de las grabaciones los síntomas atacaron y no le permitieron continuar.

“Quiero contarles que estaba en un proyecto muy bonito con una campaña con una productora que se llama Akira, y nada, me tocó dejar el proyecto tirado, cosa que nunca he hecho en mi vida. Tengo unas molestias, unas complicaciones de salud, que me han venido trayendo a la clínica consecutivamente, y ahorita fue la tapa de la olla y fui a grabar y no di físicamente, no pude grabar, quedé tirado en el piso, vomitando, con escalofríos, con temblor, con dolor corporal, casi que estaba perdiendo el sentido”, explicó.