Intereses de los créditos de vivienda y otros préstamos de los bancos subirían luego de las elecciones presidenciales: esta es la razón

Créditos para consumo, vivienda y tarjetas suben cuando hay aumentos en la tasa de interés del Banco de la República - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El 30 de abril de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República sorprendió al mercado al mantener la tasa de interes en 11,25%, una decisión unánime que, según XP Investments, fue más política que técnica, en un entorno de inflación creciente y presiones externas.

Como se recordará, el Emisor optó por no modificar el tipo de intervención, que es con la que este le presta a los bancos comerciales y encarece los créditos (consumo, vivienda, tarjetas) para las personas y empresas, desincentiva el gasto y ayuda a controlar la inflación, para preservar la estabilidad de precios y proteger su independencia, ante el riesgo de que la política monetaria se emplee con fines electorales.

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Precisamente, la decisión llegó cuando la inflación anual en Colombia alcanzó 5,68% en abril de 2026, con la inflación núcleo situada entre 5% y 5,8% en el primer trimestre de 2026, cifras por encima de la meta oficial y que mantienen alerta a analistas y mercados.

Advertencias ante la pausa en las tasas

La determinación del banco central se produjo en un contexto de deterioro de indicadores macroeconómicos y presiones desde varios frentes. Según XP Investments, sostener la tasa podría afectar la credibilidad del Banco y generar repercusiones para la economía colombiana durante los próximos meses. Un informe de la consultora expone que “los factores mencionados en el comunicado del banco eran, en su mayoría, favorables a un ajuste adicional”. Al escenario se suman expectativas de inflación sin anclar, un mercado laboral ajustado y salarios en aumento.

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El Banco de la República ya subió la tasa de interés en 200 puntos básicos durante 2026 - crédito John Vizcaíno/Reuters

Asimismo, el panorama se complica por la laxitud de la política fiscal y los riesgos derivados del contexto internacional, como el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad de los precios del petróleo y los fertilizantes.

Desde la perspectiva de XP Investments, la decisión del Banco de la República se explica principalmente por presiones políticas y no por fundamentos técnicos. “En nuestra visión, esta no fue una decisión convencional de política monetaria, sino una elección de equilibrio de teoría de juegos bajo presión política extraordinaria”, indica el reporte de la firma.

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También advierte que “si los mercados perciben esto como el inicio de una función de reacción influenciada políticamente, se pondría en cuestión la autonomía del banco e incluso su esquema de inflación objetivo”. Además, prevé que la presión del Ejecutivo sobre el emisor podría extenderse después de las elecciones de junio y que herramientas como el aumento del salario mínimo seguirán siendo usadas para influir en las decisiones de la Junta Directiva del banco central.

De igual manera, alertó que mantener sin cambios la tasa de 11,25% pese a las señales sería costoso en términos de credibilidad, y advierte que aplazar ajustes técnicos podría forzar incrementos más drásticos de la tasa o el mantenimiento de una política restrictiva por un periodo prolongado.

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Proyecciones y riesgos para la economía colombiana

A corto plazo, XP Investments prevé un posible aumento de 50 puntos básicos (pb) en la tasa de política monetaria durante la reunión de junio de 2026, aunque anticipa que la probabilidad de un ajuste significativo en el corto plazo disminuyó. La consultora proyecta una tasa de 12,25% al cierre de 2026, con una moderación a 11,25 % en 2027, y prevé que la inflación cierre el año en 6,5%, lo que superaría la meta oficial.

XP señala que los riesgos de retrasar las decisiones se agravan por factores externos como el precio internacional del petróleo, el valor de los fertilizantes y los cambios asociados al clima. Estos elementos pueden aumentar el costo de alimentos y energía, presionando aún más la inflación.

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Qué dice el Banco de la República sobre la tasa de interés

Sobre lo que puede pasar con la tasa de interés, la codirectora del Banco de la República Bibiana Taboada explicó que la medida busca resguardar la autonomía y transparencia institucional, frente a expectativas y tensiones generadas por el Gobierno nacional y la cercanía de las elecciones presidenciales.

Resaltó en una entrevista con Bloomberg que la decisión de no alterar los tipos de interés “fue difícil”, pero destacó que la Junta Directiva actuó “de forma unánime” por la importancia de la independencia y “la transparencia del banco central para impedir que los movimientos de la política monetaria fueran utilizados como herramientas con fines políticos durante el actual periodo de elecciones”.

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Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República, dice que el Emisor debe sostener la credibilidad - crédito @bancorepublicacolombia/Threads

Sostuvo que “con la información actual, el grueso del ajuste ya estaría hecho”, aunque reconoció la persistencia de riesgos que justifican mantener una postura restrictiva. Recalcó que “la batalla contra el encarecimiento del costo de vida no ha concluido” y que factores como el alza en los precios internacionales del crudo, el valor de los fertilizantes y posibles efectos de El Niño pueden empujar la inflación.

La funcionaria también rechazó de forma tajante elevar la meta oficial de inflación, actualmente situada en 3%. “Si yo hoy digo que sube la meta, entonces ¿quién me dice que en dos años no la vuelva a subir?”, afirmó al medio.

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Agravamiento del fenómeno de El Niño

Asimismo, advirtió sobre el “potencial agravamiento del fenómeno de El Niño, que podría presionar al alza los recibos de energía y los alimentos”. Ante esto, la defensa de una política monetaria restrictiva por parte de la directiva adquiere un matiz estratégico para evitar una escalada inflacionaria. Enfatizó en la relevancia de la transparencia y la firmeza institucional frente a estas amenazas. “La transparencia del banco central fue fundamental para impedir que los movimientos de la política monetaria fueran utilizados como herramientas con fines políticos durante el actual periodo de elecciones”, declaró Bibiana Taboada.