En un partidazo, Nicolás Mejía cayó en el inicio de la serie contra Estados Unidos en Copa Davis

Tennis - Davis Cup Finals - Group E - United States v Colombia - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 28, 2021 Colombia's Nicolas Mejia in action during his match against Frances Tiafoe of the U.S. REUTERS/Massimo Pinca

Nicolás Mejía cerró este domingo 28 de noviembre una gran participación en las finales de la Copa Davis, que se celebran en tres sedes: Innsbruck (Austria), Madrid (España) y Turin (Italia). En esta última, el tenista colombiano perdió ante el estadounidense Frances Tiafoe, número 38 del mundo, con parciales 4-6, 6-3 y 7-6.

Con este resultado, Colombia, que está bajo la capitanía de Alejandro Falla, quedó eliminada del torneo, pues ya no podrá aspirar a clasificar a los cuartos de final como mejor segundo.

En el set inicial Mejía (#275 en el escalafón) evidenció una gran solidez desde el fondo de la cancha, y no le permitió acomodarse a su rival, que intentó aprovechar la potencia de sus tiros para desequilibrar el juego. Sin embargo, desde la derecha el colombiano respondió a los constantes peloteos del estadounidense.

El juego de servicio fue igualado, con un alto porcentaje en ambos jugadores, y por ello, sería hasta el 5-4 arriba que se presentaría la oportunidad de quebrar. Tiafoe sacó con gran velocidad y, aunque en un principio parecía que iba rumbo a asegurar el servicio, errores no forzados y una doble falta terminaron por costarle el primer parcial.

Tennis - Davis Cup Finals - Group E - United States v Colombia - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 28, 2021 Colombia's Nicolas Mejia reacts during his match against Frances Tiafoe of the U.S. REUTERS/Massimo Pinca

De cara a la segunda manga, el tenista norteamericano subió sus puntos ganados con el primer servicio (82 %) frente a los números del colombiano (60 %): de hecho, apenas iniciando, Tiafoe concretó el primer quiebre. Mejía intentó recomponerse, pero la precisión en los servicios complicaron el panorama, junto con la potencia característica del norteamericano, complicaron el panorama. Al final, si bien hubo oposición del atleta ‘Cafetero’, el marcador se igualó.

Nuevamente Mejía, quien está teniendo la posibilidad de medirse ante los mejores jugadores del circuito, pudo extender su partido a un parcial decisivo, así como ocurrió este sábado, cuando enfrentó al italiano Lorenzo Sonego (27º en el escalafón mundial). Las acciones fueron igualadas y los juegos de saque cada vez se hacían más extensos. Incluso, el bogotano llegó a tener oportunidades de quiebre para irse arriba en el resultado, pero no las pudo concretar.

Concierne avanzan los games, el tenista de Colombia subió su porcentaje de primeros servicios (74 %) y pudo sostenerse con mayor solvencia ante los lanzamientos del estadounidense. El compromiso tuvo que definirse hasta el tie-break, donde el tenista nacional llegó a tener dos puntos para partido; no obstante, Tiafoe pudo sobreponerse ante la adversidad y, aunque también desperdició varias ocasiones para ganar, se llevó el punto final.

Tennis - Davis Cup Finals - Group E - United States v Colombia - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 28, 2021 Frances Tiafoe of the U.S. celebrates winning his match against Colombia's Nicolas Mejia REUTERS/Massimo Pinca

“Siento mucho no haberle dado el punto a Colombia, esto es duro, pero vamos a seguir adelante. Se me vienen cosas a la cabeza. Algo no hice bien, que no me pude llevar el partido, duele mucho. Lo di todo hoy”, manifestó Mejía, en declaraciones para Win Sports, tras el compromiso.

COLOMBIA, POR LA VICTORIA EN LA SERIE:

En el próximo turno saldrá a la cancha el bumangués, Daniel Galán, la raqueta número uno del país (#, para enfrentar a John Isner, hoy número 24, acorde al ranking de la ATP. El tenista de 25 años buscará recuperarse tras la caída en su primer partido frente a Jannik Sinner.

Finalmente, los doblistas colombianos, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, saldrán en el último turno para enfrentar a la pareja conformada por Rajeev Ram y Jack Sock. La dupla norteamericana, al igual que la ‘Cafetera’, se impuso frente a los doblistas que Italia puso en cancha.

SEGUIR LEYENDO: