Canciones no aptas para entusados, Piso 21 presenta su nuevo sencillo “Mató mi corazón”

A menos de un mes de celebrar la navidad, Piso 21 llegó para ayudar a abrir heridas a quienes aún están despechados, esta vez presentan un nuevo sencillo cargado de sentimiento, ritmo y un estilo nunca antes visto con el sello inconfundible que solo una agrupación con su calibre nos puede dar.

“Mató Mi Corazón” es el título de este nuevo sencillo, en el cual la banda quiso atreverse a salir del sonido urbano que han dominado y con el que han puesto a bailar a millones para ahora combinar el pop con toques de rock y donde, de la mano de una poderosa letra con la que quisieron conectar con aquellos que han sufrido por alguien que en algún momento los ilusionó y que al final solo los lastimó.

Dim, El Profe, Pablito y Lorduy aprovecharon esta oportunidad para hacerle una carta al desamor y se juntaron en el estudio al lado del productor venezolano Eydren, quien decidió apostar por un sonido diferente y que al mismo tiempo, pudiera demostrar que la banda no busca encasillarse en un solo género y que más allá de sentarse en sus laureles y seguir apostándole a la formula, quiere innovar en cada nueva entrega.

”Mató mi Corazón” se perfila para ser, además, uno de los temas que formará parte de la nueva producción discográfica de Piso 21, quienes, si bien siguen trabajando, afirman tener un amplio repertorio del cual escoger para seguir evolucionando musicalmente a la par de querer llevar una mezcla de ritmos y sonidos que hagan de este nuevo trabajo algo incomparable.

El single llega acompañado de un video oficial, dirigido por Oscar Vásquez, el cual quiso mostrar la química de los cuatro artistas más allá de los reflectores y donde invitan a todo aquel que lo ve, a sentirse al lado de ellos mientras dejan el corazón durante un ensayo muy íntimo, pero sin dejar de lado el dinamismo, la potencia a la que la banda tiene acostumbrado a su público.

¿Cómo fue la pandemia para el grupo musical?

Los colombianos, que con “Me llamas” superaron los 700 millones de reproducciones en YouTube- repitieron la dupla junto a Maluma para despedir el 2020 con “Más de la una” y apuestan a un nuevo éxito mundial: “Esperamos que supere las expectativas por montones”, en entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, la agrupación contó todos los detalles sobre cómo vivieron los tiempos en los que no había posibilidad de salir por el miedo al virus:

¡Qué año que han tenido!

Pablo: —Ha sido raro para todo el mundo, pero no hemos parado de lanzar música, de conectar con el público. Las canciones se siguen volviendo éxitos cada vez que las sacamos. “Más de la una” cierra con broche de oro todo este año. Es increíble que en un año tan difícil hayamos tenido tantas buenas noticias que contar.

¿Cómo se llevan entre ustedes? ¿Cómo es el vínculo entre los cuatro?

Lorduy: —Brutal: somos hermanos. Compartimos en todos los viajes. Si uno tiene el Play en la habitación, todos vamos allá.

¿A qué juegan y quién es el mejor?

David: —Hay buen nivel. Antes, los que más jugaban eran Pablo y Lorduy. Se armaba siempre la guerra. A veces ganaba Pablo, luego le ganaba cuatro partidos seguidos, y viceversa: Lorduy le ganaba a Pablo. Pero ya creo que estamos en un nivel los cuatro.

Pablo: —Hay buen nivel.

David: —Cualquier cosa puede pasar.

Lorduy: —Jugamos FIFA; pues, fútbol. Eso nos gusta jugar.

¿Cómo fue grabar nuevamente con Maluma?

Juan David: —Con Maluma somos muy amigos. No es algo como la gente podría pensar: que nos juntamos por una estrategia. Realmente nos gusta compartir, y no solo música: parecemos cinco niños cada vez que estamos juntos, haciendo bromas, riéndonos. Grabar con él es como volver a encontrarse con la familia, con ese hermano, ese primo con el que no te veías hace un buen tiempo, y disfrutamos mucho. Juntamos esa sinergia con una canción como “Más de la una”, y nos da mucha felicidad. El día que grabamos el video nos tomamos un traguito ahí, juntos, celebramos y le dijimos a él todo lo que lo respetamos y lo admiramos, y él nos contaba también lo mismo. Siempre va a ser un placer trabajar y hacer música con alguien que tú quieres tanto...

Seguir leyendo: