Colombia

Polo Polo desafió a Juan Daniel Oviedo y aplaudió la decisión de Leonardo Huerta, que adhirió a Abelardo de la Espriella: “No puedo creer que...”

Las declaraciones del congresista opositor sobre los movimientos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial han generado nuevas tensiones en el panorama político, en medio de la campaña en la que se conocerá el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030

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Miguel Polo Polo - Juan Daniel Oviedo
El congresista Miguel Polo Polo se refirió a la decisión de Juan Daniel Oviedo de no apoyar ni Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda - crédito Colprensa

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara y aliado de Abelardo de la Espriella, cuestionó con fuertes calificativos la postura de Juan Daniel Oviedo frente a la segunda vuelta presidencial. El congresista elogió la determinación de Leonardo Huerta, ex fórmula vicepresidencial de Claudia López, quien anunció el respaldo de su movimiento a De la Espriella, e instó a la movilización de los votantes para asegurar una victoria amplia en las urnas.

Para el congresista, que pese a ser cercano a la bancada del Centro Democrático, y en especial, a la senadora María Fernanda Cabal, decidió jugársela con su tempranero apoyo al autodenominado “Tigre”, la incertidumbre de Oviedo contrasta con la decisión firme de Huerta, que optó por sumarse a las filas del candidato de derecha. Por ello, expresó su postura a través de las redes sociales, con una especie de paralelo que causó todo tipo de reacciones.

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No puedo creer que la fórmula vicepresidencial de la camaleónica de Claudia López se haya ido de frente, sin titubeos, a apoyar a Abelardo de la Espriella, mientras que Oviedo, siendo fórmula de Paloma y habiendo trabajado en el gobierno Duque, aún divaga entre la tiranía de Cepeda y la institucionalidad de Abelardo. ¡INACEPTABLE!”, afirmó el congresista, que ocupará hasta el 20 de junio una de las dos curules por las negritudes en el legislativo.

Miguel Polo Polo cuestionó a Juan Daniel Oviedo
Este fue el mensaje con el que Miguel Polo Polo cuestionó a Juan Daniel Oviedo por su pronunciamiento frente a la segunda vuelta - crédito @MiguelPoloP/X

Leonardo Huerta y los motivos por los que apoyará a Abelardo de la Espriella; Oviedo se apartó de los extremos

En su decisión, Huerta declaró que el apoyo a De la Espriella responde a una decisión completamente independiente del movimiento Colombia La Nueva Historia. “Nuestros procesos políticos son independientes y no hay jefaturas políticas”, expresó el académico pereirano, que acompañó como fórmula a la exalcaldesa Claudia López y remarcó que su postura no obedece a instrucciones de la exmandataria distrital, de la que se especula sobre su adhesión a Cepeda.

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Huerta fundamentó su decisión en la decepción frente al desempeño de Petro. Señaló que “el gobierno no cumplió con las expectativas de transformación”, mencionó escándalos de corrupción y remarcó la existencia de una “confrontación permanente” que profundizó la polarización; y, en contraste, de De la Espriella dijo que “defender a una persona no significa defender una conducta”, en relación con su ejercicio como abogado de controvertidos clientes.

Leonardo Huerta expresó su admiración por la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo - crédito @LeonardoHuertaG/X
Leonardo Huerta expresó su admiración por la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo - crédito @LeonardoHuertaG/X

Por su parte, Oviedo, que acompañó a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial, comunicó que no apoyará públicamente a ninguno de los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. El político bogotano calificó la actual coyuntura como una “elección entre dos extremos”, describió la campaña del abogado ultraderechista como “sucia, machista y homofóbica” y, a la par, criticó la falta de transparencia de Cepeda para explicar su proyecto político.

Con ese marcado panorama para una especie de tercería, como lo quiso plantear en la jornada del 31 de mayo, Oviedo reconoció el fracaso electoral de la iniciativa de centro que impulsó junto a Valencia. “La propuesta de gobierno de transición y estabilización no fue considerada viable por la mayoría de los votantes”, expresó el excandidato, que exigió que los finalistas expongan sus planes en debates públicos. “No más cafés, más debates”, puntualizó en su postura.

Juan Daniel Oviedo anunció que no respaldará a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda para la segunda vuelta - crédito @JDOviedoAr/X

En ese orden de ideas, la decisión de Huerta frente a su respaldo a De la Espriella, que es contraria a lo que sería la independencia de Oviedo frente a lo que se avecina para el país, empezaron a reconfigurar el tablero político de cara a la segunda vuelta presidencial. A 18 días de la decisiva jornada, continúan tejiéndose diálogos que deriven en alianzas y, en consecuencia, en la movilización del electorado para una jornada que se prevé crucial para el futuro político del país.

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