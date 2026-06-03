Colombia Mayor iniciará pagos del quinto ciclo el 5 de junio con suspensiones temporales por la segunda vuelta presidencial

Prosperidad Social destinará 649.192 millones de pesos al quinto ciclo de Colombia Mayor, que se extenderá hasta el 24 de junio de 2026 - crédito Prosperidad Social

El programa Colombia Mayor, liderado por Prosperidad Social, iniciará el viernes 5 de junio de 2026 el quinto ciclo de transferencias monetarias dirigido a tres millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad, residentes en todo el territorio nacional.

La entidad anunció que este ciclo, que se extenderá hasta el 24 de junio, contará con una inversión de 649.192 millones de pesos y traerá novedades logísticas para evitar contratiempos durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que el desembolso de recursos se realizará en dos etapas: la primera, del 5 al 18 de junio, y la segunda, del 22 al 24 de junio, con una pausa durante el fin de semana de elecciones para blindar la operación y garantizar la transparencia en la entrega de los subsidios.

“Con Colombia Mayor seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno nacional de brindar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de personas mayores. Estos recursos representan un apoyo importante para su bienestar, alimentación y la atención de necesidades básicas, especialmente para quienes no cuentan con una pensión”, afirmó Rodríguez Amaya.

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El pago de Colombia Mayor se realizará en dos etapas, del 5 al 18 de junio y del 22 al 24 de junio, con una pausa por la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Prosperidad Social

Efectividad y cobertura nacional

El cuarto ciclo de transferencias, cerrado recientemente, alcanzó una efectividad del 94% a nivel nacional, demostrando la capacidad operativa del programa para llegar de manera oportuna a la mayoría de los beneficiarios. En ese ciclo, Prosperidad Social entregó más de 646.139 millones de pesos a cerca de tres millones de adultos mayores en todo el país.

La entrega de los recursos continuará a cargo de SuperGiros y SuRed, operadores que tienen presencia en áreas urbanas y rurales. Los beneficiarios pueden reclamar el incentivo en más de 31.000 puntos de atención distribuidos en toda Colombia. La entidad recomendó mantener actualizados los datos personales y de contacto para recibir información oportuna sobre los ciclos y acudir únicamente a los puntos autorizados, evitando intermediarios o cobros indebidos.

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Requisitos y proceso de inscripción a Colombia Mayor

Para acceder al programa Colombia Mayor, los adultos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano y haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener mínimo tres años menos de la edad requerida para pensionarse por vejez (54 años para mujeres, 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, de acuerdo con los niveles A, B y C1 del Sisbén IV.

SuperGiros y SuRed seguirán a cargo de la entrega del subsidio de Colombia Mayor en más de 31.000 puntos de atención en zonas urbanas y rurales - crédito Prosperidad Social

La inscripción se realiza de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, presentando la cédula de ciudadanía en físico. En Bogotá, el trámite se adelanta en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.

El funcionario responsable verifica los requisitos y registra al solicitante en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Posteriormente, se realiza una validación en bases de datos externas para confirmar que el ciudadano no reciba pensión ni rentas superiores a los límites establecidos.

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Montos y modalidades de pago

El monto del subsidio es de $80.000 mensuales para beneficiarios menores de 80 años y de $225.000 mensuales para mayores de 80 años. En Bogotá, gracias a un convenio con la alcaldía, los adultos mayores menores de 80 años reciben $130.000. El subsidio se entrega bajo la modalidad de pago directo en efectivo a través de SuperGiros y SuRed. Es importante que el beneficiario reclame el subsidio en cada ciclo, ya que la no asistencia consecutiva puede implicar la pérdida del beneficio.

El subsidio puede perderse por diversas razones: fallecimiento del beneficiario, falsedad en la información, percepción de pensión o renta superior al límite, obtención de otro subsidio de vejez que supere medio salario mínimo, mendicidad comprobada como actividad productiva, cambio de municipio, no cobro en cuatro ciclos consecutivos (dos para municipios de pago bimestral) o retiro voluntario.

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Para ingresar a Colombia Mayor, los solicitantes deben ser colombianos, haber residido diez años en el país y estar clasificados en los niveles A, B o C1 del Sisbén IV sin ingresos suficientes - crédito Prosperidad Social

Colombia Mayor es una de las principales herramientas de protección social para la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad. El programa no solo proporciona un ingreso regular, sino que es fundamental para cubrir necesidades básicas, prevenir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos que no cuentan con pensión.

Finalmente, Prosperidad Social invitó a los beneficiarios y sus familias a estar atentos a los canales oficiales para conocer detalles del ciclo de pagos y resolver dudas.

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