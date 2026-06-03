Colombia

Colombia vuelve a depender del petróleo y del carbón: así se portaron las ventas a otros países en los primeros meses de 2026

Mientras la industria extractiva impulsa el desempeño externo, los resultados negativos en agricultura y manufacturas abren señales de alerta para la diversificación productiva y comercial

Guardar
Google icon
Exportaciones de bienes no mineros tuvieron como destino América Latina y El Caribe, en volumen se vendieron a estos países 289.791,7 toneladas, un aumento del 3,1%. Foto vía: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Colombia exporta productos a más de 90 países alrededor del mundo. Sus exportaciones representan aproximadamente el 35% de las ventas totales - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un valor acumulado de USD18.403,2 millones, lo que significó un incremento del 14,5% frente al mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De acuerdo con el boletín técnico de exportaciones, entre enero y abril de 2026, las exportaciones crecieron hasta USD18.403,2 millones. En abril, Colombia exportó USD4.600,4 millones, con un alza interanual del 11,7%. El principal impulso fue el sector minero-energético, mientras que agro y manufacturas presentaron caídas. Estados Unidos lideró como principal destino, aunque el desempeño del sector agropecuario generó alertas.

PUBLICIDAD

Sector minero-energético lidera el crecimiento de exportaciones Colombia 2026

El sector minero-energético fue el motor principal del crecimiento, al registrar ventas por USD7.181,5 millones en el primer cuatrimestre, un aumento del 14,6% frente al mismo periodo de 2025. Este sector representó el 39% del total exportado.

En abril de 2026 las ventas externas del país fueron USD4.600,4 millones y presentaron un crecimiento de 11,7% en relación con abril de 2025 - crédito Dane
En abril de 2026 las ventas externas del país fueron USD4.600,4 millones y presentaron un crecimiento de 11,7% en relación con abril de 2025 - crédito Dane

Según el Dane y la Dian, los combustibles, el petróleo y sus derivados encabezaron el avance, con un crecimiento del 46,2% en abril. Las ventas de productos de industrias extractivas sumaron USD2.090 millones y explicaron el 45,4% del total mensual.

PUBLICIDAD

Las exportaciones de petróleo y derivados crecieron 16,2%, con lo que alcanzaron los USD5.056,6 millones en cuatro meses. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, afirmó: “¿A qué se debe este crecimiento, particularmente en abril? A las mayores exportaciones minero-energéticas. En el tema combustibles, carbón crece 46% en solo abril”.

De igual forma, el carbón generó poco más de USD1.505 millones durante el cuatrimestre, superado en ingresos por el café. Díaz agregó: “Entonces, el crecimiento corre por cuenta del sector minero-energético. Volvemos a tener este sector como un sector preponderante en las exportaciones”.

Destacan además las exportaciones de petróleo a India, que sumaron USD330,6 millones, con un salto del 122,7%. En abril se exportaron 14,2 millones de barriles de crudo, lo que representó un aumento del 18,1% interanual. El oro también logró incrementos notables en Estados Unidos y Canadá, con variaciones del 113,3% y 379,8%, respectivamente.

Javier Díaz, presidente de Analdex, resaltó el fuerte repunte del sector minero-energético: combustibles y carbón aumentaron 46% en abril - crédito Fenalco

Manufacturas y agro muestran contracción pese al avance exportador

En contraste con la industria extractiva, las exportaciones manufactureras registraron una reducción del 3,1% y llegaron a USD3.272,3 millones de enero a abril y representando el 17,8% del total.

Durante abril, las manufacturas sumaron USD859,3 millones, lo que implicó una disminución del 8,3% frente a abril de 2025. El descenso se debió a menores ventas de maquinaria y equipos de transporte, que retrocedieron 24,8%, y de artículos manufacturados clasificados según el material, que bajaron 10,4%.

Asimismo, el sector agropecuario, alimentos y bebidas también presentó una contracción. En el acumulado cuatrimestral, las exportaciones totalizaron USD5.002,5 millones, un descenso del 1,6% y una participación del 27,2%. Solo en abril, las ventas de estos productos alcanzaron USD1.021,7 millones, con una caída del 27%. Las exportaciones de café sin tostar se redujeron un 49,9% y las de flores y follajes cortados un 20%, restando 19,6 puntos porcentuales (pp) al resultado sectorial.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que “las exportaciones de Colombia a Estados Unidos crecen 13,2% a abril, con buen desempeño de manufacturas y sectores no minero-energéticos. Pero la caída del agro en 6% es una alerta: café, flores, confitería y alimentos pierden terreno”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que es necesario competir mejor - crédito @McLacouture/X
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que es necesario competir mejor - crédito @McLacouture/X

Principales mercados de exportación y tendencias por país

Estados Unidos encabezó el ranking de destinos en el primer cuatrimestre, al absorber el 30,2% del total exportado entre enero y abril, y el 31,3% solo en abril, según el Dane.

Dicho crecimiento hacia ese mercado estuvo impulsado por las manufacturas y ciertos segmentos no minero-energéticos, aunque en el agro se encendieron alarmas, como enfatizó Lacouture. Después de Estados Unidos siguieron

  • Panamá: 8,4%.
  • India: 6,3%.
  • Italia: 5%.
  • Canadá: 4,7%.
  • Brasil: 3,7%.
  • México: 3,3%.
  • Resto de los mercados: 38,3% restante.

Las ventas a Panamá aumentaron un 71,1%, impulsadas por exportaciones de petróleo crudo y aceite de palma. Canadá e Italia también mostraron incrementos destacados en oro. China, en cambio, registró una contracción total en las compras de crudo colombiano, mientras que India aumentó 122,7% sus importaciones de petróleo. Por su parte, las exportaciones a Países Bajos cayeron 43,9%, principalmente por el desplome en las ventas de petróleo.

Por primera vez en 25 años, el carbón generó menos ingresos que el café: el grano creó USD1.625 millones entre enero y abril, por encima del carbón.

El café es uno de los productos que sacan la cara por el agro colombiano - crédito Luisa González/Reuters
El café es uno de los productos que sacan la cara por el agro colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Retos y oportunidades en la estrategia exportadora colombiana

El balance de 2026 evidencia oportunidades, pero también retos para la economía nacional. Los líderes sectoriales remarcan la urgencia de optimizar la competitividad y una agenda coordinada entre los sectores público y privado.

María Claudia Lacouture planteó que “Estados Unidos sigue siendo una gran oportunidad para el campo colombiano, pero no basta con vender más. Hay que competir mejor: productividad, logística, innovación, admisibilidad sanitaria y promoción comercial”.

Añadió que la coyuntura exige avanzar en políticas y acciones que garanticen diversificación y valor agregado en la oferta exportadora.

Díaz destacó que, aunque el sector minero-energético lidera la expansión, la agricultura, que antes impulsaba las ventas externas, ahora enfrenta cifras negativas. “Infortunadamente, agricultura, que hasta hace unos meses jalonaba el crecimiento de las exportaciones, tiene signo negativo. Igual no le fue bien a manufacturas en el mes de abril”, puntualizó el presidente de Analdex.

Temas Relacionados

Exportaciones de ColombiaPetróleoEstados UnidosColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polo Polo desafió a Juan Daniel Oviedo y aplaudió la decisión de Leonardo Huerta, que adhirió a Abelardo de la Espriella: “No puedo creer que...”

Las declaraciones del congresista opositor sobre los movimientos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial han generado nuevas tensiones en el panorama político, en medio de la campaña en la que se conocerá el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030

Polo Polo desafió a Juan Daniel Oviedo y aplaudió la decisión de Leonardo Huerta, que adhirió a Abelardo de la Espriella: “No puedo creer que...”

Es oficial: esta es la hora en la que la selección Colombia viajará a San Diego, Estados Unidos, para la Copa del Mundo 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegará primero a territorio estadounidense para jugar el último partido amistoso antes del Mundial, después se concentrará en Guadalajara, México

Es oficial: esta es la hora en la que la selección Colombia viajará a San Diego, Estados Unidos, para la Copa del Mundo 2026

Presidente del Senado pidió explicaciones a las encuestadoras tras los resultados de la primera vuelta presidencial: “Deben contestarle al país”

Lidio García cuestionó las diferencias entre las encuestas y las urnas, especialmente en los casos de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Presidente del Senado pidió explicaciones a las encuestadoras tras los resultados de la primera vuelta presidencial: “Deben contestarle al país”

Colombia Mayor iniciará pagos del quinto ciclo el 5 de junio con suspensiones temporales por la segunda vuelta presidencial

La entrega del incentivo para cerca de tres millones de adultos mayores en vulnerabilidad se extenderá hasta el 24 de junio en todo el país, con una inversión anunciada de 649.192 millones de pesos

Colombia Mayor iniciará pagos del quinto ciclo el 5 de junio con suspensiones temporales por la segunda vuelta presidencial

Day Vásquez quiere revelar información sobre la campaña Petro-Presidente de 2022: pedirá ser escuchada en la Comisión de Acusación

La exesposa de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario de Colombia, aseguró que acudirá a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría

Day Vásquez quiere revelar información sobre la campaña Petro-Presidente de 2022: pedirá ser escuchada en la Comisión de Acusación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Sara Corrales sorprendió en redes con su figura a 15 días de dar a luz: “No he entrenado”

Así recibieron a Juanda Caribe en Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’: caravana y decenas de fans

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro: “Hubiéramos dicho que no”

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Deportes

“Olía a mico viejo”: Martín Arzuaga revivió la anécdota del uniforme de Junior en la final de 2004

“Olía a mico viejo”: Martín Arzuaga revivió la anécdota del uniforme de Junior en la final de 2004

República Democrática del Congo empató sin goles con Dinamarca en su preparación para su debut en el Mundial 2026

Analista táctico revela lo que debe tener en cuenta la selección Colombia para jugar ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia, podría estar en el último partido amistoso previo al Mundial ante Jordania: esto se sabe

Así quedó el cuadro de la fase final de la Copa Colombia 2026 tras disputarse la fase de grupos