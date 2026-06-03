Colombia vuelve a depender del petróleo y del carbón: así se portaron las ventas a otros países en los primeros meses de 2026

Colombia exporta productos a más de 90 países alrededor del mundo. Sus exportaciones representan aproximadamente el 35% de las ventas totales - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron un valor acumulado de USD18.403,2 millones, lo que significó un incremento del 14,5% frente al mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De acuerdo con el boletín técnico de exportaciones, entre enero y abril de 2026, las exportaciones crecieron hasta USD18.403,2 millones. En abril, Colombia exportó USD4.600,4 millones, con un alza interanual del 11,7%. El principal impulso fue el sector minero-energético, mientras que agro y manufacturas presentaron caídas. Estados Unidos lideró como principal destino, aunque el desempeño del sector agropecuario generó alertas.

PUBLICIDAD

Sector minero-energético lidera el crecimiento de exportaciones Colombia 2026

El sector minero-energético fue el motor principal del crecimiento, al registrar ventas por USD7.181,5 millones en el primer cuatrimestre, un aumento del 14,6% frente al mismo periodo de 2025. Este sector representó el 39% del total exportado.

En abril de 2026 las ventas externas del país fueron USD4.600,4 millones y presentaron un crecimiento de 11,7% en relación con abril de 2025 - crédito Dane

Según el Dane y la Dian, los combustibles, el petróleo y sus derivados encabezaron el avance, con un crecimiento del 46,2% en abril. Las ventas de productos de industrias extractivas sumaron USD2.090 millones y explicaron el 45,4% del total mensual.

PUBLICIDAD

Las exportaciones de petróleo y derivados crecieron 16,2%, con lo que alcanzaron los USD5.056,6 millones en cuatro meses. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, afirmó: “¿A qué se debe este crecimiento, particularmente en abril? A las mayores exportaciones minero-energéticas. En el tema combustibles, carbón crece 46% en solo abril”.

De igual forma, el carbón generó poco más de USD1.505 millones durante el cuatrimestre, superado en ingresos por el café. Díaz agregó: “Entonces, el crecimiento corre por cuenta del sector minero-energético. Volvemos a tener este sector como un sector preponderante en las exportaciones”.

PUBLICIDAD

Destacan además las exportaciones de petróleo a India, que sumaron USD330,6 millones, con un salto del 122,7%. En abril se exportaron 14,2 millones de barriles de crudo, lo que representó un aumento del 18,1% interanual. El oro también logró incrementos notables en Estados Unidos y Canadá, con variaciones del 113,3% y 379,8%, respectivamente.

Javier Díaz, presidente de Analdex, resaltó el fuerte repunte del sector minero-energético: combustibles y carbón aumentaron 46% en abril - crédito Fenalco

Manufacturas y agro muestran contracción pese al avance exportador

En contraste con la industria extractiva, las exportaciones manufactureras registraron una reducción del 3,1% y llegaron a USD3.272,3 millones de enero a abril y representando el 17,8% del total.

PUBLICIDAD

Durante abril, las manufacturas sumaron USD859,3 millones, lo que implicó una disminución del 8,3% frente a abril de 2025. El descenso se debió a menores ventas de maquinaria y equipos de transporte, que retrocedieron 24,8%, y de artículos manufacturados clasificados según el material, que bajaron 10,4%.

Asimismo, el sector agropecuario, alimentos y bebidas también presentó una contracción. En el acumulado cuatrimestral, las exportaciones totalizaron USD5.002,5 millones, un descenso del 1,6% y una participación del 27,2%. Solo en abril, las ventas de estos productos alcanzaron USD1.021,7 millones, con una caída del 27%. Las exportaciones de café sin tostar se redujeron un 49,9% y las de flores y follajes cortados un 20%, restando 19,6 puntos porcentuales (pp) al resultado sectorial.

PUBLICIDAD

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que “las exportaciones de Colombia a Estados Unidos crecen 13,2% a abril, con buen desempeño de manufacturas y sectores no minero-energéticos. Pero la caída del agro en 6% es una alerta: café, flores, confitería y alimentos pierden terreno”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que es necesario competir mejor - crédito @McLacouture/X

Principales mercados de exportación y tendencias por país

Estados Unidos encabezó el ranking de destinos en el primer cuatrimestre, al absorber el 30,2% del total exportado entre enero y abril, y el 31,3% solo en abril, según el Dane.

PUBLICIDAD

Dicho crecimiento hacia ese mercado estuvo impulsado por las manufacturas y ciertos segmentos no minero-energéticos, aunque en el agro se encendieron alarmas, como enfatizó Lacouture. Después de Estados Unidos siguieron

Panamá: 8,4%.

India: 6,3%.

Italia: 5%.

Canadá: 4,7%.

Brasil: 3,7%.

México: 3,3%.

Resto de los mercados: 38,3% restante.

Las ventas a Panamá aumentaron un 71,1%, impulsadas por exportaciones de petróleo crudo y aceite de palma. Canadá e Italia también mostraron incrementos destacados en oro. China, en cambio, registró una contracción total en las compras de crudo colombiano, mientras que India aumentó 122,7% sus importaciones de petróleo. Por su parte, las exportaciones a Países Bajos cayeron 43,9%, principalmente por el desplome en las ventas de petróleo.

PUBLICIDAD

Por primera vez en 25 años, el carbón generó menos ingresos que el café: el grano creó USD1.625 millones entre enero y abril, por encima del carbón.

El café es uno de los productos que sacan la cara por el agro colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Retos y oportunidades en la estrategia exportadora colombiana

El balance de 2026 evidencia oportunidades, pero también retos para la economía nacional. Los líderes sectoriales remarcan la urgencia de optimizar la competitividad y una agenda coordinada entre los sectores público y privado.

PUBLICIDAD

María Claudia Lacouture planteó que “Estados Unidos sigue siendo una gran oportunidad para el campo colombiano, pero no basta con vender más. Hay que competir mejor: productividad, logística, innovación, admisibilidad sanitaria y promoción comercial”.

Añadió que la coyuntura exige avanzar en políticas y acciones que garanticen diversificación y valor agregado en la oferta exportadora.

Díaz destacó que, aunque el sector minero-energético lidera la expansión, la agricultura, que antes impulsaba las ventas externas, ahora enfrenta cifras negativas. “Infortunadamente, agricultura, que hasta hace unos meses jalonaba el crecimiento de las exportaciones, tiene signo negativo. Igual no le fue bien a manufacturas en el mes de abril”, puntualizó el presidente de Analdex.