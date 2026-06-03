Presidente del Senado pidió explicaciones a las encuestadoras tras los resultados de la primera vuelta presidencial: “Deben contestarle al país”

El dirigente político sostuvo que las brechas entre los sondeos y los resultados oficiales justifican una discusión sobre la regulación, las metodologías y la responsabilidad de las firmas que realizan estudios de intención de voto - crédito Senado de la República

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el presidente del Senado, Lidio García, cuestionó públicamente el desempeño de las empresas encuestadoras y pidió abrir una discusión sobre la manera en que estas mediciones son realizadas y divulgadas durante las campañas electorales.

A través de su cuenta de X, García sostuvo que las diferencias registradas entre las proyecciones de varias firmas y los resultados oficiales ameritan un análisis sobre el papel de las encuestas en los procesos democráticos. El dirigente político afirmó que “nuevamente se equivocaron las empresas encuestadoras” y señaló que las brechas observadas entre los sondeos y las urnas deben conducir a una discusión sobre “la regulación, las metodologías y la accountability de estas empresas”.

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En su mensaje, García indicó que las diferencias no pueden atribuirse únicamente a los márgenes de error propios de este tipo de estudios. “Entre los resultados de las urnas y los pronósticos, hubo brechas significativas que nos deben conducir a un debate serio y profundo sobre la regulación, las metodologías y la accountability de estas empresas”, escribió.

El exsenador también manifestó preocupación por el impacto que, según afirmó, pueden tener las encuestas sobre la percepción de los electores durante una campaña presidencial. “Resulta preocupante que estos ejercicios hayan servido sistemáticamente para inviabilizar candidaturas y potencializar otras, influyendo en percepciones y decisiones antes de que el ciudadano ejerciera su voto”, señaló en otra parte de su publicación.

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Asimismo, planteó interrogantes sobre el alcance de las mediciones y el efecto que estas pueden tener en la opinión pública. “Los responsables deben contestarle al país si midieron o trataron de inducir la intención de voto, más allá de explicar por qué estuvieron tan distantes de la realidad política y el verdadero sentir del pueblo”, expresó.

Finalmente, agregó que “la democracia no puede permitirse que las encuestas afecten sus dinámica con total impunidad”.

En su publicación, García planteó que las encuestas pudieron influir en la percepción de los electores al favorecer o afectar determinadas candidaturas durante el desarrollo de la campaña presidencial - crédito @Lidiosenado/X

Las diferencias entre las encuestas y los resultados sobre Cepeda y De la Espriella

Los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial confirmaron que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella avanzaron a la segunda vuelta, un escenario que sí había sido anticipado por las principales encuestas publicadas antes de la elección. Sin embargo, las mediciones no lograron reflejar con precisión la distribución final de los votos ni el comportamiento de algunos de los principales candidatos en la recta final de la campaña.

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De acuerdo con los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella ocupó el primer lugar con el 43,73% de la votación, equivalentes a 10.344.679 sufragios. Iván Cepeda obtuvo el segundo lugar con el 40,91% y 9.679.145 votos. En tercer lugar quedó Paloma Valencia con el 6,92%, correspondiente a 1.637.428 votos.

Al contrastar esos resultados con las últimas encuestas conocidas antes de la jornada electoral, se evidencian diferencias importantes en la medición del crecimiento de Abelardo de la Espriella y en la estimación de los apoyos de Iván Cepeda y Paloma Valencia.

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Aunque las principales encuestas anticiparon que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarían la segunda vuelta presidencial, no lograron proyectar con precisión la magnitud de los apoyos obtenidos por cada candidato - crédito Prensa Abelardo de la Espriella y Prensa Iván Cepeda

La encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol, ubicaba a Cepeda en el primer lugar con el 44,6% de la intención de voto, mientras que Abelardo aparecía con el 31,6%. La diferencia proyectada era de 13 puntos porcentuales. En las urnas, sin embargo, el resultado terminó favoreciendo a Abelardo, quien superó a Cepeda por cerca de tres puntos.

De esta manera, la votación obtenida por Abelardo estuvo alrededor de 12 puntos por encima de la cifra que le atribuía esa medición, mientras que Cepeda registró un resultado inferior al proyectado.

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Una situación similar ocurrió con la encuesta de Guarumo. La firma ubicaba a Cepeda con el 37,1%, seguido por Abelardo con el 27,5% y Paloma Valencia con el 21,7%. Los resultados oficiales mostraron una diferencia considerable frente a esas estimaciones, especialmente en el caso de Abelardo, quien terminó obteniendo más de 16 puntos porcentuales por encima de lo calculado por la encuestadora.

El caso de Paloma Valencia y la encuesta que más se acercó

Los resultados de Paloma Valencia representaron uno de los mayores desaciertos de las encuestas, ya que todas le atribuían una intención de voto significativamente superior a la que finalmente obtuvo en las urnas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Entre las principales mediciones divulgadas antes de las elecciones, una de las que más se aproximó al comportamiento real de la contienda fue la realizada por AtlasIntel para Revista Semana.

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Ese sondeo registraba a Iván Cepeda con el 37,7% de la intención de voto y a Abelardo de la Espriella con el 36,3%, una diferencia de apenas 1,4 puntos porcentuales. Aunque también proyectaba a Cepeda en el primer lugar, fue la única medición que mostraba una competencia mucho más cerrada entre ambos aspirantes; no obstante, tampoco logró anticipar el resultado definitivo. Abelardo terminó obteniendo cerca de siete puntos más de los que le asignaba la encuesta y finalmente ganó la primera vuelta presidencial.

Otro de los aspectos que llamó la atención tras la jornada electoral fue el desempeño de Paloma Valencia. Ninguna de las principales encuestas anticipó la magnitud de su caída electoral.

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Invamer la ubicaba en el 14%, AtlasIntel en el 13,9 % y Guarumo en el 21,7%; sin embargo, el resultado final fue de apenas 6,92 % de los votos. En algunos casos, las proyecciones llegaron a atribuirle más del doble de la votación que finalmente obtuvo.