Colombia

Ministra de Comercio desmintió a Paloma Valencia y defendió las cifras de crecimiento del turismo en Colombia

Morales aseguró que Colombia recibió más de 23 millones de visitantes no residentes entre 2022 y 2026, tras responder a críticas de Paloma Valencia sobre el turismo en el país

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Más de 23 millones de visitantes extranjeros llegaron a Colombia entre 2022 y 2026 - crédito AFP
Más de 23 millones de visitantes extranjeros llegaron a Colombia entre 2022 y 2026 - crédito AFP

Un nuevo choque político se encendió en medio del debate presidencial rumbo a 2026, esta vez alrededor del turismo en Colombia. Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, respondió públicamente a las críticas de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial, que cuestionó la estrategia turística del Gobierno y aseguró que el país necesita fortalecer la promoción internacional y combatir fenómenos como el turismo sexual.

La respuesta de la ministra no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Morales publicó cifras oficiales sobre la llegada de visitantes extranjeros y defendió la gestión del Gobierno nacional en materia turística.

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“Hay momentos en que las cifras hablan con suficiente fuerza y claridad”, escribió la funcionaria al compartir los datos del Ministerio de Comercio y Migración Colombia, a través de su cuenta de X.

Según las cifras presentadas por el MinComercio, entre agosto de 2022 y marzo de 2026 Colombia recibió más de 23 millones de visitantes no residentes, un crecimiento del 123% frente al cuatrienio anterior y del 91% en comparación con el gobierno de Juan Manuel Santos.

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La controversia comenzó luego de que Paloma Valencia, durante una intervención relacionada con sus propuestas de política exterior, afirmara que Colombia necesita replantear la manera en que promueve el turismo internacional.

No más embajadas de pasarela”, dijo la dirigente del Centro Democrático, señalando que en un eventual gobierno suyo los embajadores tendrían la tarea de atraer inversión y turistas al país.

Además, Valencia aseguró que el país debe apostarle a un turismo “de alto nivel” y evitar que Colombia sea relacionada con prácticas de explotación sexual.

Ella es Diana Morales, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Ella es Diana Morales, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El turismo, nuevo motor económico del país

La respuesta de Diana Morales se apoyó en cifras que el Gobierno ha venido presentando durante los últimos meses como muestra del crecimiento del sector turístico.

“Por primera vez, las divisas generadas por el turismo superaron las del carbón y el café”, afirmó Morales durante la Vitrina Turística de ANATO 2026.

Según el balance oficial, hasta el tercer trimestre de 2025 Colombia alcanzó más de 31.652 millones de dólares en exportaciones de servicios turísticos, un dato que el Gobierno considera histórico dentro de la transformación económica del país.

Además, el Ejecutivo sostiene que Colombia ya figura entre los 20 destinos turísticos más dinámicos del mundo y que actualmente lidera el crecimiento del sector en Suramérica.

La apuesta del Gobierno también se ha enfocado en descentralizar el turismo y llevar visitantes a regiones que históricamente no hacían parte de las rutas tradicionales.

Departamentos como San Andrés, Norte de Santander, Córdoba, Casanare, Arauca, Magdalena y Nariño registraron importantes aumentos en la llegada de turistas durante 2025.

Collage diagonal que muestra una calle colonial de Cartagena con balcones, el metrocable de Medellín y su skyline, y una avenida de Bogotá con un autobús rojo.
Colombia ha superado los 22 millones de visitantes no residentes en los últimos 10 años en Colombia - crédito Infobae Colombia

Seguridad, turismo sexual y el debate político

Aunque la ministra defendió los resultados del Gobierno, las declaraciones de Paloma Valencia abrieron nuevamente el debate sobre los desafíos que enfrenta el turismo colombiano.

La senadora aseguró que la seguridad debe convertirse en la principal prioridad para consolidar al país como potencia turística internacional. “La puerta de entrada al turismo es la seguridad”, manifestó Valencia en recientes intervenciones públicas.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, crítico cómo se ha manejado el turismo en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, crítico cómo se ha manejado el turismo en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La candidata también propuso fortalecer controles migratorios y avanzar en acuerdos internacionales que permitan conocer antecedentes judiciales de algunas personas que ingresan al país, especialmente para combatir delitos asociados al turismo sexual.

En paralelo, el Gobierno continúa impulsando la estrategia “Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza”, una campaña internacional con la que busca fortalecer la imagen del país en el exterior y ampliar la llegada de viajeros internacionales.

La meta oficial para 2026 es alcanzar 7,5 millones de visitantes internacionales y seguir posicionando al turismo como una fuente clave de empleo, inversión y desarrollo regional.

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