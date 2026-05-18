Incautaron carne de caballo y otros productos en mal estado en un matadero clandestino de Antioquia

Los uniformados de la Policía Nacional confirmaron la incautación de toneladas de alimentos en mal estado, hecho que preocupa a los consumidores - crédito Policía Nacional / X

Una operación de la Policía Nacional en la vereda Miraflores del municipio de Donmatías, en el norte de Antioquia, culminó con la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 9 toneladas de productos cárnicos presuntamente procesados en condiciones irregulares, según informó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia.

Las autoridades señalaron que el valor total de los productos decomisados asciende a $276.500.000, por lo que se fortalecerán los controles contra el abigeato y la sanidad alimentaria en zonas rurales para proteger la salud pública y el bienestar animal.

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Durante la diligencia, los uniformados decomisaron aproximadamente 9.000 kilogramos de carne de caballo, res y cerdo en el sector El Totumo, ubicado en la vereda Miraflores. En la misma acción, fueron asegurados 95 cerdos y una res que permanecían en el lugar, junto con ocho cuchillos, cuatro pipetas de gas de 33 libras, dos sopletes y una bomba, elementos que, según el informe policial, eran utilizados para el procesamiento y manipulación irregular de carne destinada al consumo humano.

En cuanto al capturado, los agentes a cargo de la operación indicaron que enfrenta cargos por los presuntos delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, tipificado en el artículo 372 del Código Penal, y muerte al animal, conforme al artículo 339A del mismo código. Todos los productos y elementos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y sanitarias para el avance de los correspondientes procesos.

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La Policía Nacional explicó que el operativo se realizó en medio de la estrategia institucional de protección del ambiente y desarrollo sostenible, con foco en la prevención del sacrificio ilegal de animales y la verificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias en la cadena de producción y comercialización de alimentos de origen animal.

Autoridades refuerzan los controles para evitar que mercancía peligrosa llegue hasta la mesa de las familias en la región - crédito Colprensa

El hallazgo se suma a operativos recientes en Antioquia, donde solo en el municipio de La Pintada las autoridades incautaron 4.000 kilos de carne de cerdo descompuesta, parte de esta fue arrojada al río Cauca, lo que desató preocupación a nivel regional por la presencia de productos cárnicos de procedencia ilegal.

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Según el balance entregado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, la suma total de mercancía decomisada durante los operativos en Donmatías ascendió a aproximadamente 9.000 kilogramos.

Entre los elementos incautados en el municipio antioqueño se incluyeron cuchillos, pipetas de gas y equipos que evidencian procesos de sacrificio y manipulación al margen de la normatividad sanitaria, lo que motivó la aprehensión de decenas de animales vivos y el decomiso de grandes volúmenes de carne, que fueron decomisados su respectiva inspección y eventual destrucción, dependiendo del dictamen sanitario.

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Las autoridades adelantaron el respectivo proceso de recolección e incautación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Operativos buscan frenar el sacrificio ilegal y reforzar la seguridad alimentaria

La Policía Nacional reiteró que mantendrá y ampliará los controles en las zonas rurales de Antioquia con el propósito de desarticular prácticas delictivas asociadas al sacrificio ilegal de animales, resguardar la integridad de la cadena alimenticia y proteger la salud pública.

La intervención en el sector, ejecutada por el Grupo de Carabineros y orientada por el Plan Estratégico Institucional para la Protección del Ambiente, permitió visibilizar el alcance de las redes dedicadas al procesamiento de carne sin supervisión oficial, además del uso de infraestructura y herramientas no autorizadas en establecimientos clandestinos que ponen en riesgo a los consumidores.

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La carne incautada se encontraba en un entorno insalubre, lista para su comercialización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La institución confirmó que las acciones de prevención, control y verificación seguirán ejecutándose bajo los principios de legalidad y en coordinación con otras entidades.

Del mismo modo, se anticiparon nuevas intervenciones en áreas del departamento consideradas de alto riesgo por el robo de ganado y el comercio irregular de alimentos que pueden desencadenar una emergencia de salud en la región.

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