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Nequi tiene un truco que muchos usuarios desconocen y sirve para evitar estafas y confirmar transferencias

Verificar cada transacción de la aplicación permite descartar cualquier intento de fraude digital sin depender de imágenes o mensajes externos

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Hay una opción para comprobar los códigos QR luego de recibir una transacción, en el caso de los comercios - crédito - cortesía Nequi
Nequi tiene más de 27 millones de usuarios registrados en Colombia - crédito Nequi

El auge de las transacciones digitales seguras en Nequi transformó el manejo del dinero para millones de colombianos e hizo indispensable el fortalecimiento de mecanismos antifraude. Nequi incorporó dentro de la aplicación móvil herramientas específicas para verificar la autenticidad de pagos y proteger a los usuarios contra comprobantes fraudulentos y transferencias manipuladas.

Para comprobar si un pago realizado por medio de la billetera es auténtico, los usuarios pueden consultar en la aplicación si la transacción aparece reflejada en la sección de movimientos, o bien usar la opción de escaneo de código QR dinámico, disponible solo dentro de la propia plataforma. Los métodos permiten confirmar en pocos pasos la validez de la transferencia y descartar comprobantes alterados.

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Nequi es en la actualidad la billetera digital más popular en Colombia y procesa millones de transferencias diarias, desde operaciones de bajo valor hasta grandes pagos. La masificación incrementó las tentativas de fraude digital, lo que impulsó la creación de soluciones de seguridad nativas, como la verificación de las transacciones desde la aplicación móvil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Colombia, los delitos informáticos y las estafas digitales han superado las 64.000 denuncias anuales, según el Centro Cibernético de la Policía Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La validación puede hacerse desde la sección de “Movimientos” de la app, donde el usuario encuentra detalles clave como el valor, la fecha, el destinatario y el estado de cada operación. No es recomendable confiar solamente en imágenes, capturas de pantalla o mensajes que anuncien supuestos pagos, ya que estos elementos pueden ser fácilmente alterados.

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Cómo funciona la verificación de pagos en Nequi

Al abrir la aplicación Nequi, antes de iniciar sesión, los usuarios encuentran el logotipo de dinero ($). Al pulsarlo, aparece la opción “comprobar un pago”, que permite escanear un código QR generado por la aplicación. El escaneo debe hacerse solo desde la app, ya que solo así la verificación es legítima.

No se requiere una cuenta activa ni el ingreso de datos personales para utilizar esta función. Incluso personas sin cuenta en Nequi pueden comprobar la existencia de un movimiento si acceden al comprobante digital. La consulta de “Movimientos” muestra al instante todas las transacciones enviadas o recibidas. Tanto compradores como vendedores tienen así la posibilidad de corroborar que el pago fue realizado efectivamente.

Además, la única comprobación válida es que la transferencia aparezca registrada en el historial interno de la aplicación. Si no figura allí, el pago no se ha efectuado, sin importar cualquier comprobante externo.

Los establecimientos y locales que utilizan códigos QR se cuentan por millones, facilitando el acceso de los clientes a sus servicios digitales. (@xatakamovil en X)
Un código QR (código de respuesta rápida) sirve para almacenar y acceder a información digital de forma inmediata al escanearlo con la cámara del celular - crédito @xatakamovil/X

El rol del código QR dinámico y la vigencia

El sistema del código QR dinámico agrega una capa adicional de seguridad. Cada vez que el usuario accede al detalle de una transacción, la aplicación genera un código QR exclusivo para ese movimiento, que no es permanente ni reutilizable.

Dicho código tiene una vigencia estricta de cinco minutos desde el momento de la generación. Una vez transcurrido ese tiempo, el código expira y, para verificar de nuevo, es necesario reencontrar el comprobante desde la sección de movimientos, lo que hace imposible reutilizar imágenes antiguas. Si la app emite mensajes como “QR no válido” o “No reconocemos este QR”, se debe regresar a la transacción original y generar un nuevo código desde la aplicación.

La verificación del código QR solo funciona dentro de la propia Nequi; ningún lector externo puede validar su autenticidad, lo que previene fraudes por replicación de comprobantes.

Estafas digitales: cómo la herramienta de Nequi protege al usuario

En los últimos años, las estafas digitales mediante comprobantes falsos y capturas de pantalla editadas se han vuelto frecuentes. La verificación interna en la aplicación de Nequi se presenta como la única forma fiable de confirmar un pago.

Dentro de los fraudes habituales se encuentran:

  • Mensajes que aseguran transferencias inexistentes.
  • Comprobantes manipulados.
  • Aplicaciones que simulan movimientos.

Estos intentos se neutralizan al exigir que la validación ocurra siempre dentro de la aplicación y no en canales externos.

Pesos colombianos-Colombia
La aparición de billeteras digitales como Nequi hicieron que se redujera en parte el uso de dinero en efectivo - crédito Colprensa

La posibilidad de revisar pagos en tiempo real beneficia tanto a particulares como a pequeños comercios que requieren asegurarse del ingreso de fondos antes de entregar productos o servicios. Si una operación no figura de inmediato en la sección de movimientos, se debe asumir que el pago no ha sido realizado.

Consejos para prevenir fraudes al usar Nequi

Para minimizar riesgos, se recomienda a los usuarios verificar cada transacción en el historial de operaciones antes de concretar ventas o aceptar transferencias. La utilización del código QR dinámico es muy útil como mecanismo de comprobación.

Es fundamental:

  • Rechazar todo comprobante fuera de la aplicación.
  • Dar prioridad a la constatación interna, que se haga en cuestión de segundos y sin procesos complejos.
  • La verificación debe hacerse tanto al recibir dinero de contactos conocidos como de terceros, debido a que el riesgo de fraude está presente en cualquier operación digital.
  • Un pago solo es seguro cuando figura, en tiempo real, en el historial propio de la aplicación de Nequi.

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