“Me llenas de orgullo y de felicidad”, el halagador mensaje de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W por su nueva marca de maquillaje

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron cómo es su lujosa casa en las afueras de Medellín.

El martes 12 de octubre en sus Historias de Instagram, Luisa Fernanda W dejó algunos interrogantes destinados a sus seguidores respecto de si les gustaría que realizara un par de ‘Master Class’ en ciudades como Cali o Medellín, porque aseguró que entre sus quehaceres laborales hay un proyecto del que ampliaría la información en un futuro. Estos ‘Master Class’ aparentemente iban a ser de maquillaje, pues en 2020 hizo uno en conjunto con Pautips.

Ahora, a finales del mismo mes comunicó que tendrá una línea de maquillaje sin concretar su nombre… hasta ahora. El jueves 25 de noviembre fue la fecha seleccionada en el calendario para realizar el lanzamiento oficial de Divva, el nombre con el que se bautizó su marca de maquillaje.

“Creé Divva para ayudarte a encontrar tu poder interior y romper los límites de la belleza, por eso quiero darte acceso a los productos de maquillaje que amo y uso todos los días… me encanta que el maquillaje puede hacer que nos sintamos únicas y hermosas resaltando nuestra propia belleza, y quiero compartir ese mismo sentimiento contigo a través de mi marca”, es parte de la descripción sobre la línea, publicada en su página.

Por este tiempo, inicialmente, Divva trae consigo la venta de delineadores, pestañinas, lápiz tanto de cejas como de ojos y sacapuntas.

En vista de que Luisa Fernanda W, entre sus múltiples ocupaciones, se fue por este lado empresarial de lo cosmético, Pipe Bueno (pareja actual) le escribió un manojo de palabras cariñosas al respecto y, entre sus frases, se destaca la satisfacción que siente porque su novia se desenvuelva con éxito en sus proyectos.

“Nació otro hijo…. ¡Y este se llama Divva! La felicidad que me da es inmensa al verte cumplir tus sueños mi amor, Luisa Fernanda W. Eres inquieta, emprendedora, incansable, amorosa y bien exigente con las cosas que te apasionan. Por eso me hace feliz saber que, si hablamos de maquillaje, te has dedicado con todo el amor del mundo a brindarle lo mejor a tu gente. Me llenas de orgullo y de felicidad porque siempre das lo mejor de ti y a tu línea de maquillaje le has dado todo, hoy es el comienzo de algo hermoso y grande”, redactó el cantante de música popular en Instagram.

Post en Instagram de Pipe Bueno. Foto: @luisafernandaw

No sobra decir que, si se habla de hijos, la pareja vivió por primera vez la experiencia de la maternidad/paternidad con el nacimiento de Máximo en octubre de 2020. Empero, más allá de su historia sentimental, también han tenido un ‘hijo laboral’, por llamarlo de alguna forma, y es el restaurante que tienen en conjunto: ‘Rancho MX’.

Por otro lado, dejando de lado lo empresarial y su desempeño como influencer, Luisa Fernanda W también ha pisado los terrenos artísticos de la música, por ejemplo, desde mediados de febrero de este año su público ha podido escuchar ‘Chanel’, tema que salió al mercado con su respectivo videoclip. Sin embargo, la actuación tampoco ha sido un tema aparte, este 2021 estuvo en ‘Enfermeras’ y, junto a Pipe Bueno, se desenvolvió en la interpretación de sí misma.

SEGUIR LEYENDO: