Así están los cupos a competencias internacionales en la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay

Cupos a competencias internacionales - temporada 2022 del fútbol profesional colombiano

Antes del arranque oficial de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2021, una de las tablas que continúa vigente es la de la reclasificación, la cual garantiza plazas para la participación de los clubes afiliados a la Dimayor en torneos internacionales como reconocimiento a su buen rendimiento en el año, independientemente de que salgan o no campeones de algún torneo.

Pues bien, de los ocho cupos que tiene Colombia asignados para los torneos organizados por la Conmebol en 2022, tres de ellos ya están definidos. En este momento, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Deportes Tolima y Atlético Nacional son los únicos equipos que tienen asegurada su clasificación en competencias distintas a las de la Dimayor.

Cabe recordar que el DIM que dirigió Hernán Darío El Bolillo Gómez salió campeón de la Copa BetPlay 2020 y por haber conseguido este título se le garantizó un cupo a la Copa Conmebol Sudamericana 2022. Por el lado de Deportes Tolima, al haber salido campeón de la Liga BetPlay en junio, se ganó una plaza en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2022. Atlético Nacional, tras haber salido campeón de la Copa BetPlay 2021, también estará en la Libertadores del año que viene, por lo menos desde sus fases previas.

Este sábado 27 de noviembre se enfrentarán Deportivo Cali y Deportivo Pereira, así como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, lo que le podría permitir a vallecaucanos, risaraldenses o atlanticenses consolidarse o superar las cinco casillas que van del puesto 3 al puesto 7 y que garantizarían cupos a competiciones Conmebol el año siguiente.

En estos momentos esas casillas están siendo ocupadas por Millonarios FC (77 puntos), Junior de Barranquilla (69 puntos), Deportivo Cali (65 puntos) y La Equidad (60 puntos) y América de Cali (59 puntos), respectivamente. A continuación, la tabla actualizada hasta este sábado 27 de noviembre en la reclasificación colombiana:

1. Atlético Nacional: 77 puntos (Clasificado a fases previas de la Copa Libertadores 2022 por ser campeón Copa BetPlay 2021)

2. Deportes Tolima: 77 puntos (Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 por ser campeón Liga BetPlay I 2021)

3. Millonarios FC: 77 puntos (parcialmente iría a la Copa Libertadores 2022)

4. Junior de Barranquilla: 69 puntos (parcialmente iría a la Copa Sudamericana 2022)

5. Deportivo Cali: 65 puntos (parcialmente iría a la Copa Sudamericana 2022)

6. La Equidad: 60 puntos (parcialmente iría a la Copa Sudamericana 2022)

7. América de Cali: 59 puntos

8. Independiente Santa Fe: 59 puntos

9. Deportivo Independiente Medellín: 52 puntos (Clasificado a la Copa Sudamericana 2022 por ser campeón de la Copa BetPlay 2020)

Tabla de reclasificación - Liga BetPlay Dimayor, sábado 27 de noviembre de 2021 / (Dimayor.com.co)

Cabe resaltar que Deportivo Pereira podría empezar a sumar puntos y eventualmente desplazar a rivales como Independiente Santa Fe o Equidad, que ya quedaron eliminados del campeonato. En particular, el equipo ‘cardenal’ necesita que América no sume un punto en todos los cuadrangulares y no queden campeones ni Pereira ni Alianza Petrolera, para soñar con llegar a la Copa Sudamericana.

Situación contraria no sucedería con el conjunto de Barrancabermeja, dado que puede seguir sumando al estar cuadrangulares, pero como en la reclasificación solo tiene 37 puntos, solo podría llegar al margen de los 55 puntos en caso de ganar todos sus duelos del grupo.

Ahora bien si Petrolera llega a la final podrá seguir sumando otros potenciales seis puntos más, pero en caso de salir campeón, iría directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2022.

En caso de que Nacional consiga el título de primera división de este semestre, habilitaría un cupo a fases previas de Libertadores, que en este momento le pertenecería a la cuarta casilla (Junior de Barranquilla). De esta manera el puesto siete de la reclasificación (América de Cali) podría soñar con llegar a la Sudamericana 2022.

