Es un fallo histórico: Daniel Quintero sobre la decisión de la Contraloría sobre Hidroituango

Es un fallo histórico: Daniel Quintero sobre la decisión de la Contraloría. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Este viernes 26 de noviembre, la Contraloría General de la República confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos contra 26 personas jurídicas y naturales entre las que se encuentran Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y Alonso Salazar.

El ente de control dejó claro que la crisis de Hidroituango se produjo por una carrera de errores y omisiones durante la planeación, diseño, ejecución y control de la obra.

Respecto a esta decisión, el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que este es un paso histórico y una gran avance para que este tipo de situaciones no se sigan presentando en los proyectos que se adelantan en el territorio nacional.

“El fallo de hoy de la Contraloría prueba que estamos en el camino correcto, es un fallo histórico porque se avanza para que los responsables paguen. <b>Es un fallo histórico porque a pesar de las presiones políticas, de las demandas, de las revocatorias, se avanza para que los responsables paguen y no se salgan con la suya</b>”, dijo el mandatario local.

Daniel Quintero añadió que este es un fallo histórico porque garantiza que en el futuro esto no le vuelva a pasar a Empresas Públicas de Medellín (EPM), que no haya gente que le haga daño a la entidad y luego se pueda salir con la suya, “no permite que los poderosos se salgan con la suya, hace que quien cometa daños tenga que pagar con sus propios recursos”, añadió.

Además, explicó que luego de esta decisión por parte de la Contraloría, se iniciarán conversaciones para que los pagos del fallo de responsabilidad fiscal lleguen lo más pronto posible a EPM. Según Quintero, con el ingreso de estos recursos se podrán alivianar las tarifas de servicios públicos, no solo de los ciudadanos de Medellín, sino de todo el país.

“Desde EPM desde hace más de un año habíamos previsto estos escenarios como posibles, no solo la demanda que habíamos puesto, sino las acciones que ya se cursaban en la Fiscalía General, en la Contraloría, en la Procuraduría, nos enviaron señales claras de que EPM debía prepararse para estos escenarios”, dijo Daniel Quintero.

Sobre el escenario de lo que se avecina con este fallo, el mandatario local aseguró que EPM está trabajando con todo el equipo jurídico para analizar las alternativas que hay. Además, aseguró que ya se habían visualizado algunos planes antes la posibilidad de que la Contraloría ratificara este fallo de responsabilidad fiscal.

Así mismo, señaló que los contratistas están obligados a continuar con la ejecución del proyecto hasta que la sentencia quede ejecutoriada. De acuerdo con Quintero, “no pueden abandonar la obra, ni dejarla tirada”.

Otros involucrados en el fallo de responsabilidad fiscal

En un documento de 2.511 páginas, la Contraloría explicó que dentro del proyecto de Hidroituango hubo varios hechos “que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018″.

El documento señala como responsables de ese detrimento fiscal a los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2015), a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015) y al exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).

Así mismo, están involucrados los exmiembros de junta directiva: Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina, al igual que los exgerentes del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).

En cuanto a las empresas señaladas están Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., Construcciones Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A., Sainc Ingenieros Constructores S.A. Integrantes del Consorcio Ingetec (SEDIC), Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A (INGETEC) y SEDIC S.A.

