El Canotaje de Velocidad le da la primera medalla a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior

En el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, tras la inauguración oficial en el estadio Pascual Guerrero, la delegación de Colombia consiguió su primera medalla en las justas que se extenderán hasta el 5 de diciembre del presente año.

Fue en la prueba de Canotaje de Velocidad C2 500 metros. La cual se desarrolla en equipos y cuyas representantes por Colombia fueron Manuela Gonzales y Madison Velásquez. Las cafeteras se colgaron la medalla de bronce tras cumplir con la competencia en 2:05:85.

El oro fue para Chile con Barbara Jara y Paula Gómez que pasaron el cronómetro en 2:02:77 y la plata la ganaron las mexicanas Ada González y Stephanie Rodríguez con 2:03:54. La prueba fue realizada en el Lago Calima.

Tras finalizar la competencia, Velasquez expreso su felicidad por el premio conseguido: “Increíble este resultado, estoy muy feliz por esta medalla, sorprendida por lograr este puesto en el podio, hicimos un gran trabajo, tratamos siempre de estar muy tranquilas y luchar hasta el final, logrando un resultado que no me esperaba y por eso me siento muy orgullosa de esta medalla histórica”, según declaraciones recogidas por el diario El Colombiano.

Con esta medalla más la de oro conseguida por José Villar en la prueba de 61 kilogramos del Levantamiento de Pesas, Colombia es quinto en el medallero por detrás de Argentina, México, Chile y Cuba.

