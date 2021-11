Lina Hernández y Jhon Orobio, favoritos en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021

Los primeros Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán en Cali desde este 25 de noviembre, marcarán el comienzo de “la renovación” del deporte colombiano, anunció a la agencia española de noticias Efe el presidente del Comité Olímpico (COC), Ciro Solano Hurtado. Esta primera edición transcurrirá hasta el 5 de diciembre, y reunirá a más de 3.500 deportistas de 41 países cuyas edades van de los 12 a los 22 años.

Desde mañana, 26 de noviembre, hasta el 3 de diciembre, el ciclismo colombiano contará con una amplia presencia y participación en este certamen en el que el país estará representado por 26 corredores distribuidos en cuatro modalidades: ruta, pista, MTB y BMX.

Entre los más destacados y favoritos para conseguir la presea de oro está la múltiple campeona continental en pista y ruta, Lina Marcela Hernández; y los medallistas de la pasada Copa de Naciones UCI, Alex Juan Pablo Zapata, Julián Osorio, Lina Rojas y Yarli Mosquera.

En entrevista con el diario El Tiempo, la ciclista Lina Hernández habló sobre sus impresiones en participar en esta primera edición de los juegos. “Tenemos mucha opción de ganar y experiencia. El recorrido de la ruta se nos ajusta, termina en La Habana, que se hace en la Vuelta al valle, una subida de mucha potencia. La crono es plana, y son 16 km, nos favorece, soy la campeona panamericana Sub-23 y en élite fue segunda. Y en la pista tenemos un equipo fuerte”.

Otro de los favoritos a llevarse la medalla de oro es Jhon Orobio, quien viene de ganar la medalla de bronce en la categoría de los 60 kilos del boxeo, en el Mundial juvenil de Polonia. Para este certamen el deportista de 21 años de edad hará parte de la delegación en la competencia de los 57 kilos.

”La meta es ser campeón panamericano. Ya conozco a los rivales, me he estado preparando mental y físicamente para llegar a las finales. He estado analizando lo que he fallado para cambiar”, confesó Orobio al periódico El Tiempo.

Selecciones nacionales Juegos Panamericanos Junior 2021:

MTB: Nelson Duván Peña Franco, Jerónimo Bedoya Botero, Angie Milena Lara Zarazo y Ana María Roa Muñoz. DT: José Gómez.

BMX: Manuela Martínez, María Camila Restrepo, Mateo Carmona, Juan Camilo Ramírez. DT: Germán Medina

Pista - Velocidad: Yarli Mosquera, Valeria Cardozo, Marianis Salazar, Juan Esteban Arenas, Carlos Daniel Echeverry y Cristian Ortega.

Semifondo: Juan Pablo Zapata, Juan Esteban Guerrero, Julián Osorio, Anderson Arboleda, Lina Mabel Rojass, Lina Marcela Hernández, Mariana Herrera, Elizabeth Castaño. DT: Jhon Jaime González. Entrenadores: Andrés Torres y Jaime Zuluaga

RUTA: Lina Marcela Hernández (CRI), Elizabeth Castaño, Lina Rojas, Erika Botero (CRI), Germán Darío Gómez, Anderson Arboleda (CRI), Víctor Ocampo (CRI), Heberth Gutiérrez, Esteban Guerrero. DT: Carlos Mario Jaramillo.

