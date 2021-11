JEP suspende audiencia del general (r) Maza Márquez por tutela

General (R) Miguel Maza Márquez. Foto: Mario Franco - Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió este miércoles suspender la audiencia programada para mañana 25 de noviembre para escuchar al general (r) Miguel Maza Márquez, quien fuera director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 y 1991, con los años señalado de poseer información sensible y hasta de haber participado en el exterminio de la Unión Patriótica.

La orden la dio la Sección de Revisión del organismo de justicia transicional, luego de admitir una tutela interpuesta por la defensa de Maza Márquez, precisamente con el objetivo de no ser obligado a declarar ante ese tribunal. En ese orden de ideas, el testimonio del expolicía no se podrá escuchar hasta que no se resuelva esa diligencia.

En su tutela, el exdirector del DAS argumenta que no tiene intenciones de asistir a la diligencia, y que además está en la JEP bajo la figura de compareciente. Por esto, asegura él, indica que no puede ser tratado como un testigo; mucho menos ser conducido en contra de su voluntad hasta los estrados de esa entidad creada en el marco del posconflicto.

En pro de lo mismo, Maza había firmado en días pasados un documento ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) “acogiéndose a su derecho constitucional y convencional a guardar silencio”. Según esa entidad, el general en retiro radicó una constancia de no comparecencia a versión voluntaria en la JEP para las audiencias que tenía pendientes.

Todo se da luego de que la propia JEP solicitara ayer a Jorge Luis Vargas y a Mariano Botero Coy, directores de la Policía Nacional y del Inpec, respectivamente, que permitan el traslado del exdirector del DAS Miguel Maza Márquez para que rinda versión ante la justicia transicional por el genocidio de la Unión Patriótica (UP).

Maza ha sido citado en ocasiones previas de manera virtual para rendir su testimonio, sin embargo, las diligencias no se han adelantado por supuestos quebrantos de salud, por eso la JEP recurrió a la presencialidad para que el exdirector del DAS por fin hable.

Ante esto, los magistrados de la Sala de Revisión no tuvieron más opción que cancelar la diligencia de mañana, por lo menos hasta que se solucione la tutela, pues es necesario acatar el debido proceso.

No obstante, el mismo organismo recordó que el expolicía podría terminar incurriendo en serias consecuencias si continúa actuando como hasta ahora. “La inobservancia de tal régimen de condicionalidad, puede dar lugar a la apertura de un incidente de incumplimiento (...) y a la imposición de consecuencias progresivas y proporcionales a la conducta del compareciente”, advirtió el magistrado Gustavo Salazar.

No hay que olvidar que el general (r) fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica relacionados a las victimizaciones de los miembros de la Unión Patriótica. De hecho, en los informes presentados por las mismas víctimas se menciona al exmilitar, el cual, se presume, tiene información valiosa sobre las más de 3.000 o 4.000 víctimas que dejó el genocidio del partido derivado del proceso de paz en La Uribe.

Una de las piezas centrales tomadas en cuenta fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Luis Carlos Galán, en la que el alto tribunal condenó a Maza Márquez, no sólo como coautor de dicho magnicidio sino también como autor del delito de concierto para delinquir agravado “por promover el grupo armado ilegal que conformaron las autodefensas del Magdalena medio, [ya que] el proceso acredita con suficiencia que el acusado tejió estrechos vínculos con Henry de Jesús Pérez Durán, comandante de dicho grupo ilegal”.

