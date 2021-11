Abogado de las víctimas de Enrique Vives advierte que podría quedar libre por vencimiento de términos

Las víctimas del empresario y excandidato al Concejo de Santa Marta Enrique Vives, quien arrolló a siete jóvenes en la mencionada ciudad en septiembre, volvieron a denunciar retrasos e irregularidades en el proceso contra del acusado. Este 22 de noviembre, el abogado Rodrigo Martínez, defensor de la familia Romero, que perdió a dos de sus miembros en el hecho, advirtió que Vives podría recuperar su libertad “por vencimiento de términos”.

Las víctimas aseguran que esto es posible ya que en el pasado la defensa de Vives Caballero ha dilatado el proceso desde el inicio. Incluso, en septiembre Álex Fernández Harding, abogado del presunto victimario, pidió que el caso fuera archivado y el hombre se remitiera a terapia psicológica.

Ahora, además de las dilaciones, Harding también estaría llegando a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación que incluiría poner a disposición de las víctimas una póliza de seguro por cuatro mil millones de pesos. Las víctimas respondieron que no consideran justo el trato y que, por el contrario, resultaría beneficioso para Vives Caballero.

Hasta el momento las víctimas no están dispuestas a dejar que Vives Caballero resulte inocente del proceso. Por el contrario, las familias de los jóvenes arrollados por el empresario están molestas porque este 21 de noviembre el empresario llegó a su domicilio para cumplir con la medida de casa por cárcel que le otorgó el Juzgado Tercero Penal del Circuito.

“Esta persona, aunque no esté en un centro carcelario no significa que sea inocente, tendrá la oportunidad de hacer un preacuerdo con los familiares de las víctimas, la ley colombiana permite indemnizar a las víctimas. Pero para que haya una negociación entre las familias de las víctimas y la aseguradora, una de las exigencias es la de renunciar a la acción penal contra el empresario, de lo contrario no sería posible el desembolso de la indemnización por daños y perjuicios”, dijo el abogado de las víctimas.