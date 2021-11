Patricia Silva, de Sábados Felices, relató cómo superó la depresión

‘Sábados felices’ es el programa más antiguo de la televisión colombiana y son decenas de humoristas los que han formado parte de sus filas, entre ellos Patricia Silva, quien recientemente hizo una confesión que sorprendió a todos los seguidores que ha acumulado desde 1987, cuando apareció en el show por primera vez.

Resulta que a pesar de sacar millones de sonrisas (no solo para Caracol Televisión sino en otro tipo de escenarios) y de gozar de una gran estabilidad económica, la mujer atravesó por una fuerte depresión que, según ella, ocurrió luego de haberse divorciado de su ex esposo.

Así lo hizo saber en una entrevista que brindó para El Espectador, en la cual comentó que ni el dinero o el reconocimiento fueron suficientes para evitar caer en una profunda tristeza al terminar su relación.

“Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica, pero me separé y a pesar de que yo trabajaba estaba en una de las mejores épocas de mi vida, yo me sentía triste, sola. Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije la solución a esa tristeza es quitarme la vida, lo llegué a pensar… Sentía que había que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”, explicó Patricia Silva.