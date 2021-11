Así reaccionó Natasha Klauss al saber que Michel Brown será nuevamente ‘su esposo’ en ‘Pasión de gavilanes 2′

Bien es sabido que las grabaciones de la segunda temporada de Pasión de gavilanes ya comenzaron y que los libretos ya están definidos; de hecho, Natasha Klauss confirmó hace pocos meses que los libretos fueron vistos por los talentos que confirmaron su participación y detalló que la idea sigue una secuencia con respecto a quienes estuvieron en la telenovela emitida en 2003 por Caracol Televisión.

Ahora, y con las filmaciones a bordo, ya está prácticamente confirmado el elenco, pero había un actor que estaba en el ‘limbo’ pues no se sabía si estaba totalmente descartado o no. Se trataba de Michel Brown, quien interpretó en la primera temporada a Franco Reyes. Para la versión que será estrenada en 2022, había incertidumbre sobre su participación, pues por otros compromisos laborales no podía estar en la nueva entrega.

Sin embargo, el mismo actor confirmó que sí estará nuevamente encarnando al tercer hermano Reyes, de manera que las parejas conformadas entre Juan, Oscar y él, con Norma, Jimena y Sara Elizondo respectivamente, se verán nuevamente las caras, 18 años después.

Precisamente, fue la reacción de Natasha Klauss la que destacó entre las miles que celebraron el regreso de Brown, y lo hizo a través de sus redes sociales, específicamente en su perfil de Instagram, donde ha mantenido al tanto a sus 1.5 millones de seguidores de todos los pormenores de la serie.

A través de la sección de InstaStories, ‘Sarita’ no pudo ocultar su felicidad y envió un mensaje a los fanáticos de la serie con respecto al reintegro del argentino al elenco.

“Ya que el señor Michel Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de gavilanes 2 quiero decirles ahora sí por fin que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta -que me hace- mi Franco”, exclamó la caleña. Seguidamente, reiteró el cariño que siente hacia él, su personaje, y el amor que sienten los dos dentro de la producción.

“Te quiero mucho, te adoro, te amo, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa”, concluyó la artista.

“Ahora sí, confirmado”: así reafirmó su participación en Pasión de gavilanes 2

A través de un video, el actor reiteró su presencia en uno de los estrenos más esperados del 2022.

“Como ya saben, no podía participar en la segunda temporada de Pasión de gavilanes porque voy a estar rodando una serie, que se cruzan al mismo tiempo; pero bueno, con base en los muchísimos mensajes de ustedes que leímos con muchísimo cariño, logramos sentarnos con Telemundo y encontrar un hueco para hacer una participación especial que ya leí y que está impecablemente escrita y bien filmada”, fueron las palabras de Brown que alegraron a miles de fanáticos de la producción. De igual manera, afirmó que “muy pronto” estará acompañando a sus compañeros de rodaje y con los que no ha trabajado hace casi 20 años.

Adicionalmente, varios de los actores de la serie han dado a conocer que parte de la historia se ha filmado en el municipio de Villa de Leyva, ubicado en el departamento de Boyacá y que destaca por sus paisajes coloniales y caminos empedrados, siendo una locación ideal para continuar con la aventura protagonizada por los Reyes y las hermanas Elizondo.

