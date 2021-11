Denuncian abuso y acoso sexual en la Gobernación del Quindío

Este fin de semana se dio a conocer que ante la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia por acoso sexual y acto sexual violento contra el director de comunicaciones de la gobernación del Quindío, Juan Ricardo Medina Salcedo.

De acuerdo con la denunciante Luz Adriana Celemín, una trabajadora de oficios varios de la Gobernación del Quindío, sufrió tres episodios de acoso, pero lo que hizo que tomará la decisión de denunciar los hechos fue que en el último episodio Medina presuntamente la tocó de forma indebida.

Los diferentes episodios de violencia ocurrieron en el transcurso de cuatro meses, el primero, contó Celemín fue muy incómodo para ella, pero creía que ante su rechazó todo iba a acabar, sin embargo, no contaba con la insistencia del victimario. Todo comenzó en las horas de la mañana del 17 de julio, cuando se encontraba como de costumbre haciendo sus labores de limpieza y fue a la oficina de Juan Ricardo Medina Salcedo a pedirle unos platos prestados.

“Es allí cuando el señor en mención (Medina) se para detrás de mí y me sobó sus genitales en mis nalgas, después procedió a cerrar la puerta con seguro, se desabrochó el pantalón y enseñándome sus partes íntimas me pidió que le realizara sexo oral… yo muy asustada le pedí que me respetara y que me dejara ir, ante lo que se tornó muy agresivo y me tomó a la fuerza… en ese momento por fortuna tocó la puerta un funcionario que también trabaja en el piso 18, por lo que él se asustó mucho y como pudo se subió el pantalón y me dejó salir… yo me fui muy asustada y llorando me dirigí hasta donde dos compañeras a quienes les conté lo que había pasado… horas después este señor me escribió a mi WhatsApp ofreciéndome disculpas por el bochornoso hecho de acoso sexual del cual fui víctima”, aseguró la trabajadora a el Portal El Quindiano.

Pasado un mes, parecía que todo era tema superado. Luz Adriana estaba haciendo su trabajo en la sede de la gobernación cuando de repente le entró un extraño mensaje a su whatsapp, donde el funcionario le preguntaba sobre que estaba haciendo en ese momento y posteriormente le propuso encontrarse en el baño. Ante las palabras de Medina Luz Adriana decidió evadirlo pues, además de que se sentía incomoda comenzó a sentir un poco de miedo.

Finalmente lo que provocó que todo saliera a la luz fue que el 5 de noviembre cuando relata Luz Adriana que se encontraba realizando sus labores y Medina Salcedo se le acercó, le tomó una de sus manos y con ella tocó sus genitales.

“En ese momento me di cuenta que ya no podía callar más y fui y le conté de nuevo a una de mis compañeras, quien solicitó una cita con el doctor Jorge Zapata, asesor administrativo, quien labora en el despacho del gobernador, quien nos atendió y le comentamos todo lo que venía pasando, diciéndole que no era la primera vez que ocurría. Hablé también con la señora Liliana Jaramillo, gestora social del departamento y hermana del gobernador, quien me dijo que hablaría con el gobernador, pero realmente no sé si lo hizo, pues ya el 8 de noviembre me citaron al despacho y el señor Zapata me dijo que hiciera lo que quisiera, jurídicamente hablando, que tenía todo su respaldo, algo que no se vio, pues lo que hicieron fue inmediatamente cambiarme de piso”, narró.

Por su parte, la Gobernación, a través de Jorge Zapata, el secretario privado del gobernador, comunicó a Caracol Radio que ya activó el protocolo previsto para estos casos y que debido a esto, fue que se trasladó a Celemín a trabajar en un piso diferente de la Gobernación para evitar que tenga contacto que con su victimario. La investigación disciplinaria, dirigida por la Oficina de Control Interno del Gobierno departamental, también está avanzando.





