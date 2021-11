“Si a Bernardo Redín le gusta que lo maltraten, ese es su problema. Le pido el favor que no mienta”: Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras ser desmentido por Bernardo Redín en manotazo de James Rodríguez contra el asistente técnico el 16 de noviembre de 2021 en Barranquilla / (Colprensa)

Mientras Bernardo Redín desmintió haber recibido un supuesto manotazo de James Rodríguez luego de que el mediocampista cucuteño fuera reemplazado por Rafael Santos Borré al minuto 80 del juego entre Colombia y Paraguay, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se pronunció molesto desde su audiocolumna Palabras Mayores del viernes 19 de noviembre al haber sido desacreditado junto a un periodista del medio Marca Claro que también presenció la escena en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El también periodista del programa Planeta Fútbol en en canal Win Sports, describió de la siguiente manera la reacción de Rodríguez Rubio en la tarde del martes 15 de noviembre:

No me gustó el gesto de James cuando fue reemplazado. Salió, no fue donde Reinaldo Rueda sino que caminó directo (nosotros estábamos justo ahí, lo vimos ahí abajo). Se le acercó Bernardo Redín (asistente técnico) a saludarlo y él le bajó la mano. Admito que un jugador cualquiera salga caliente. Él quería hacer otras cosas, no se pudo, pero el que manda, manda aunque mande mal. El señor Redín es autoridad y tiene que respetarlo. Creo que eso no está bien y no habla bien del principio de autoridad de la Selección Colombia

Pues bien, el periodista caldense advirtió que Bernardo Redín se comunicó con su círculo más cercano para desvirtuar el supuesto manotazo que recibió del mediocampista del Al Rayyan de Catar y arremetió contra el asistente técnico de Reinaldo Rueda diciendo que quizá está acostumbrado a ser maltratado. Así se refirió a la polémica situación:

El señor Bernardo Redín anda llamando a sus amigos para desmentir que James lo maltrató con un gesto maleducado. Ante esa postura no me queda otra cosa que plantear estas opciones: don Bernardo está acostumbrado a que lo maltraten, a que le hagan eso. Segundo, quiere bajar el perfil para no hacerse líos. Tercero, simplemente tiene un carácter débil, lo que se llama popularmente pusilánime y como sabe que no puede hacer un pulso para hacerse respetar, prefiere bajarle el perfil y el tono a las cosas; y en cuarto lugar, todas las anterior. Creo que son todas las anteriores...

A raíz de ese cruce de versiones entre Vélez, un periodista de Marca Claro y Redín, el comentarista deportivo le solicitó al asistente técnico que revele la verdad sobre lo ocurrido al desacreditarlo, pues anteriormente incluso le había pedido a James Rodríguez que se disculpara por el susodicho manotazo en Barranquilla:

Le pido el favor a don Bernardo que no mienta. Las opiniones son opiniones, las consideraciones son consideraciones, pero la verdad es verdad. Y él no puede hacer ver como mentirosos a quienes denunciamos ese hecho. No permito que se ponga en tela de juicio un hecho cierto, demostrado y visto

Hasta el momento ni Vélez ni Redín se han pronunciado más sobre el aparente gesto de mal gusto de Rodríguez al salir enfadado del empate 0-0 entre la selección Colombia y la selección Paraguaya por la fecha 14 de las eliminatorias Conmebol.

