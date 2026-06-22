Elecciones 2026 | La Confederación de Comunidades Judías felicitó a De la Espriella: “Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de sus instituciones democráticas”

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano - crédito REUTERS/Jair Coll/AP

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en Colombia con 12.959.542 votos, según los resultados de la jornada electoral, y se impuso a Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712, por una diferencia de 0,96%, equivalente a 250.830 sufragios.

La reacción de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC) no tardó en aparecer, y su mensaje estuvo marcado tanto por la celebración como por el llamado a la unidad.

PUBLICIDAD

La CCJC felicitó públicamente a De la Espriella y a José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, destacando: “Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de sus instituciones democráticas”.

En el comunicado, la organización subrayó que la campaña electoral finalizó tras una etapa de “profunda polarización”, reflejo de las diferencias y expectativas que atraviesan la sociedad colombiana.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la CCJC hizo hincapié en la necesidad de superar la división: “Es momento de que todos los colombianos nos unamos alrededor de los valores que nos identifican como Nación y trabajemos conjuntamente por el bienestar, la seguridad y el progreso de nuestro país”, instaron en su declaración.