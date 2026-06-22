Colombia

Martha Peralta salió de la celda de la Dijín escoltada por la Policía Nacional por caso Ungrd

La legisladora de Pacto Histórico fue trasladada para ampliar su indagatoria sobre el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, luego de una orden emitida por la Corte Suprema

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Martha Peralta denunció un intento sistemático de vincularla sin pruebas a un caso de corrupción del cual fue excluida por testimonio directo - crédito Martha Peralta/Facebook - Ungrd
Senadora de Pacto Histórico, Martha Peralta, fue trasladada para seguir indagatoria por caso Ungrd - crédito Martha Peralta/Facebook - Ungrd

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta abandonó los calabozos de la Dijín este lunes 22 de junio de 2026, acompañada por la Policía Nacional, tras permanecer bajo custodia por disposición de la Corte Suprema.

Su traslado tuvo como objetivo continuar la indagatoria referida al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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