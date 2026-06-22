Martha Peralta salió de la celda de la Dijín escoltada por la Policía Nacional por caso Ungrd

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta abandonó los calabozos de la Dijín este lunes 22 de junio de 2026, acompañada por la Policía Nacional, tras permanecer bajo custodia por disposición de la Corte Suprema.
Su traslado tuvo como objetivo continuar la indagatoria referida al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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