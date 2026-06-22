Colombia

Yina Calderón volvió a Colombia: así fue el recibimiento de la empresaria después de una larga temporada lejos de su familia

Después de varios meses de trabajo en México, la influenciadora anunció que organizará una cita presencial con su comunidad, mientras retoma su agenda local y vuelve a activar el contacto cercano con su público

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La DJ contó detalles de su bienvenida al país a pesar del retraso de su vuelo - crédito @yinacalderonoficial/IG

El regreso de la influencer Yina Calderón a Colombia quedó marcado por un retraso en su vuelo desde México: debía aterrizar a las 9:30 p. m., pero una tormenta en Miami, Estados Unidos, alteró el itinerario y por eso llegó al país a las 2:00 a. m., horas antes de salir a votar en las elecciones presidenciales de 2026 del 21 de junio.

La creadora de contenido explicó en sus redes sociales que el cambio de horario afectó incluso la posibilidad de encontrarse con una parte de sus seguidores. “El vuelo estaba programado para llegar a las nueve y media de la noche, pero hubo una tormenta en Miami, entonces llegué a las dos de la mañana”, dijo Calderón, que volvió a Bogotá después de varios meses de trabajo en México.

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La llegada también incluyó un recibimiento en el aeropuerto, donde la esperaron con papayera, música en vivo y elementos asociados a Colombia, entre ellos camisetas de la selección, silbatos y sombrero vueltiao. Uno de los momentos más comentados fue el encuentro con su sobrino, que al ver a la huilense salió corriendo a abrazarla, como se vio en el video.

El recibimiento de su familia y el encuentro con sus seguidores

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La empresaria de fajas tuvo una bienvenida gastronómica al estilo colombiano con su familia - crédito @yinacalderonoficial/IG

Calderón también fijó una fecha para su próximo contacto con su comunidad digital. “No se les olvide que el 19 de julio es el encuentro de los Sayas. Yo ya esta semana me voy a poner a organizar todo para que ese día nos conozcamos, nos veamos, nos saludemos”, afirmó.

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La propia Calderón relató que no esperaba encontrar a su familia a esa hora por el retraso del vuelo. “Yo pensé que yo iba a llegar y no iban a estar mi hermana, pero me recibieron muy bien”, dijo, después de explicar que el cambio de itinerario le impidió extender la invitación a integrantes de su club de fans, del grupo de Telegram y a los llamados Hayas.

Tras salir del aeropuerto, se dirigió a su casa y compartió un asado con sus familiares, según mostró en sus historias de Instagram.

Su trabajo en México tras ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante su estadía en ese país, Calderón trabajó como panelista y presentadora en la sexta temporada de La casa de los famosos Telemundo. Allí compartió espacio con figuras del entretenimiento como Laura Zapata y Manelyk González.

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La DJ y empresaria recibió el abrazo más tierno de su sobrino durante su bienvenida a Colombia - crédito @rastreandofamosos/TikTok

Aunque al comienzo estaba contemplada como participante del formato, terminó ocupando un lugar distinto dentro del programa. Entre sus funciones estuvieron el análisis de estrategias de los concursantes, entrevistas promocionales, producción de contenido para redes sociales y conducción de espacios de opinión alrededor del reality.

Su presencia en el programa también llamó la atención por los vestuarios que llevó en pantalla, convertidos en parte de su sello personal durante esa etapa.

Voto, agenda personal y proyectos en Colombia

En el mismo mensaje con el que describió su llegada, Calderón dijo que una de las prioridades de su regreso era participar en la jornada electoral. “Vamos camino a votar. Ustedes saben que hay que cumplir el derecho al voto; es un derecho, como su nombre lo indica”, sostuvo.

La DJ se mostró emocionada al ver a su familia con banderas y una papayera en el aeropuerto de Bogotá - crédito @rastreandofamosos/TikTok

También contó que ese día aprovecharía para comprarle algo a su padre por la celebración familiar. “Vamos a ir a comprarle a mi papá también algo porque para nosotros hoy es el Día del Padre”, concluyó.

La empresaria generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores con este regreso, pues en repetidas ocasiones aseguró que se quedaría trabajando como una de las presentadoras de un reconocido morning show de la cadena televisiva estadounidense, pero al parecer las cosas no salieron como esperaba y regresó a Colombia. Mensajes como “Bienvenida” o “Tenemos a nuestra chismosa de confianza nuevamente en Colombia”, fueron algunos de los que llamaron la atención en redes.

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