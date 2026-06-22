El Ministerio de Igualdad y Equidad impide el ingreso tras el cierre de operaciones: funcionarios quedaron afuera del edificio

El lunes 22 de junio, varios funcionarios no pudieron ingresar a las instalaciones del Ministerio de Igualdad y Equidad - crédito Captura video

El viernes 19 de junio marcó el fin de las actividades del Ministerio de Igualdad y Equidad, en medio de un proceso de liquidación.

Desde la mañana del lunes 22 de junio, varios funcionarios han denunciado que se les negó el acceso a las instalaciones del organismo. Según relataron, la medida habría sido ejecutada por una orden proveniente de la Secretaría General.

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Los trabajadores permanecen fueran del edificio, imposibilitados de cumplir sus funciones habituales.

Actualmente, quienes formaban parte del ministerio desconocen por completo cuál será su situación contractual o administrativa. No han recibido información acerca de cuál entidad asumirá el proceso de liquidación, ni sobre el destino que correrán sus cargos.

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Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que explique las razones de la restricción de ingreso ni los próximos pasos para el personal afectado.