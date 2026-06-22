El senador Miguel Ángel Pinto a indagatoria ante la Corte Suprema por delito sexual agravado

La Corte Suprema citó a Miguel Ángel Pinto en el norte de Bogotá por una investigación formal en su contra- crédito @SenadoGovCo/X

La Corte Suprema de Justicia citó al senador Miguel Ángel Pinto, miembro del Partido Liberal, para que comparezca ante la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá.

La diligencia, programada para las 2:00 p. m. del lunes 21 de junio, se produce en el marco de una investigación penal que enfrenta el congresista.

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La citación responde a una acusación formal por el delito de acceso carnal violento agravado. Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante un periodo de diez meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010.

La denunciante señala que el senador Pinto Hernández habría utilizado su posición de superioridad para someterla y mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

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La indagatoria de Miguel Ángel Pinto fue citada para el lunes 21 de junio a las 2:00 p.m - crédito @CorteSupremaJ/X

La investigación, abierta oficialmente por decisión de la Sala Especial de Instrucción, se fundamenta en la gravedad del relato presentado por la víctima.

En el documento oficial se indica que el congresista “se habría aprovechado de su situación de superioridad y de su posición para instrumentalizar sexualmente a la mujer”.

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De acuerdo con información confirmada por la propia Corte Suprema, el senador Pinto Hernández fue citado a rendir indagatoria la tarde del lunes. Este procedimiento busca escuchar la versión del investigado y determinar si existen méritos adicionales para avanzar en el proceso penal.

Detalles del caso

La Corte Suprema de Justicia mantiene la agenda para la indagatoria del senador liberal Miguel Ángel Pinto tras rechazar la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa. El despacho, encabezado por el magistrado Misael Rodríguez, autorizó que los abogados puedan intervenir de forma virtual a través de Zoom.

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La investigación por acceso carnal violento agravado abarca hechos denunciados entre septiembre de 2009 y junio de 2010 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso formal surge tras la denuncia de una trabajadora, quien acusó al congresista de acceso carnal violento, señalando que este habría aprovechado su posición jerárquica para forzarla a encuentros sexuales durante diez meses de relación laboral.

La Sala de Instrucción reunió testimonios y documentos que apuntan a la presunta coacción ejercida por el senador sobre su subalterna, hecho que llevó a la apertura de la investigación formal y a la citación a indagatoria.

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La defensa argumentó que el abogado titular se encuentra fuera del país y el suplente tiene compromisos previos, solicitando el aplazamiento de la diligencia. Sin embargo, la Corte mantuvo la fecha, permitiendo la participación remota de los abogados.

La situación del senador cambia de manera relevante, ya que decidió no aspirar nuevamente a una curul en el Congreso. En su lugar, impulsó la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Pinto, quien fue elegido para el periodo 2026-2030.

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La Corte Suprema indicó que Miguel Ángel Pinto Hernández es investigado por acceso carnal violento agravado - crédito Colprensa

Con la salida del Congreso, el fuero de aforado que protege a Miguel Ángel Pinto dejaría de aplicarse. Por esta razón, el expediente probablemente pasará de la Sala de Instrucción de la Corte a la Fiscalía, lo que implicaría un cambio en la jurisdicción encargada del caso.

Renuncia del senador

El Senado de la República aceptó en la sesión plenaria del lunes 9 de junio la renuncia de Miguel Ángel Pinto Hernández, quien dejará su cargo el 23 de junio. Con esta decisión, finaliza una trayectoria de más de diez años en el Legislativo colombiano.

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La corporación despidió a Pinto Hernández tras un recorrido que incluyó la presidencia de la Cámara de Representantes en 2016, la elección como senador en dos periodos consecutivos y funciones en cargos clave como la Comisión Primera y la Comisión Séptima del Senado, además de la vicepresidencia y la presidencia del Congreso.

El parlamentario liberal agradeció el respaldo ciudadano y el apoyo de sus colegas durante su paso por el Congreso, escenario en el que impulsó diversas iniciativas legislativas.

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Durante su intervención de despedida, el legislador resaltó la aprobación de la llamada “Ley Pinto”, que permitió la legalización gratuita de predios en asentamientos humanos a través de notarías y curadurías. También mencionó la reciente norma que regula el acceso a la pensión para funcionarios y vigilantes del INPEC. Entre sus aportes, incluyó reformas a favor de la infancia, como aquella que estableció la prisión perpetua para responsables de delitos graves contra niños, niñas y adolescentes.

El senador expresó su gratitud hacia Dios, el Congreso y los ciudadanos del departamento de Santander, a quienes representó desde 2014, cuando inició como representante. “Quiero expresarle mi agradecimiento primero a Dios por la oportunidad que me dio de estar en este Congreso de la República durante tres periodos, al pueblo de Colombia que me permitió representarlo y al departamento de Santander en el Congreso de la República”, afirmó en su intervención final.