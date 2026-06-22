Revelan nuevos detalles del operativo contra ‘Marlon’, líder de las disidencias que fue abatido por el Ejército: milicianos se llevaron su cuerpo

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, señalado como uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, fue abatido en un operativo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

La operación se efectuó en la tarde del sábado 20 de junio de 2026, en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, lo que representa un duro golpe para la estructura armada que ha centralizado sus acciones armadas en el sur occidente colombiano.

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En medio de la jornada electoral que se adelantó en Colombia, los altos mandos militares revelaron detalles del operativo efectuado contra el grupo ilegal.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, resaltó la labor de las tropas militares para dar de baja a uno de los hombres más buscados por las autoridades en el país.

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El oficial, en declaraciones a los medios de comunicación, describió la misión como una operación de alta precisión sostenida en un esquema de “inteligencia dominante”, basado en el intercambio permanente de información entre las agencias de seguridad del Estado.

Aunque las autoridades sostienen que alias Marlon murió durante la acción militar, su cuerpo no ha sido recuperado. López Barreto explicó que el área sigue bajo presión de las estructuras armadas ilegales y que integrantes de ese grupo retiraron el cadáver antes de que las tropas alcanzaran el punto exacto.

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“El cuerpo no es recuperado. Este es un área de injerencia de esta estructura criminal donde recogen al sujeto antes de que las tropas lo puedan hacer”, afirmó el general.

Mientras continúan las operaciones en el terreno, las Fuerzas Militares mantienen desplegadas unidades para consolidar la información obtenida durante la misión.