La verdadera razón por la que Maurizio Sarri quiere a David Ospina en la Lazio REUTERS/Henry Romero

La buena temporada del portero de la selección Colombia, David Ospina, ha cotizado su ficha y ha hecho que otros clubes posen los ojos en el jugador de 33 años. Ante estos rumores, Napoli ha apresurado los diálogos para renovar el contrato del antioqueño.

Así lo confirmó el medio italiano Sky Sports, que reveló que la orden de Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, es la de no dejar ir al colombiano.

“Las negociaciones para la renovación están en curso, ha llegado una importante propuesta del presidente De Laurentiis. La Lazio y otros clubes europeos ya están en la ventana, posiblemente listos para aprovecharlo en caso de divorcio al final de la temporada”, aseguraron.

El equipo romano, dirigido por el técnico Maurizio Sarri, está en busca de un nuevo guardameta ante la inminente salida del veterano español Pepe Reina. A pesar de ganarse la titularidad en el conjunto napolitano, luego de la lesión de Alex Meret e hilar cuatro juegos con el arco en cero, el antioqueño no tendría segura su continuidad.

Según informó Calciomercato, Ospina es el favorito de Maurizio Sarri, pues todo parece indicar que al estratega italiano le encanta el estilo de juego colombiano, pero más exactamente su juego con los pies, fundamental para su idea de posesión y salir jugando desde atrás.

“El exentrenador del Napoli aprecia especialmente las cualidades de Ospina”, destacó el medio italiano.

Pues bien, las grandes actuaciones han hecho que la directiva del Napoli haya empezado a trabajar en lo que sería su renovación para no solo seguir contando con él, sino también para blindarlo de posibles ofertas de otros equipos. Así lo confirmaron hace unos días los medios italianos.

“El contrato que expira el 30 de junio nos obliga a pensar, aunque sea rápido, para no dejar que la oscuridad de repente, pero no demasiado, un noble competidor surge ofreciendo garantías contractuales. Napoli envió mensajes subliminales y también mensajes directos a David Ospina, una manera elegante de empezar a hablar de renovación: los años están ahí, claro, pero el cuerpo está intacto y la calidad es alta, también enriquecida por una personalidad. que se exhale sin exceso, porque para ser escuchado no es necesario gritar”, publicó Corriere dello Sport.

Pues bien, todo parece que la cosa va enserio y la propuesta de renovación ya fue oficial, así lo confirmó otro de los medios locales, que además reveló el sueldo que ganaría el guardameta en caso de renovar.

“Napoli le ha hecho una oferta oficial de renovación al portero colombiano David Ospina (33), que finaliza contrato en junio de 2022. La negociación: aumento salarial a 2 millones de euros por temporada, más bonos y ampliación de contrato hasta junio de 2024, con opción a 2025″, explicó Corriere della Sera.

Así las cosas, en caso de llegar a un acuerdo, Ospina evidentemente recibiría una un aumento en el sueldo que devenga actualmente por sus servicios. Es decir, al 1,4 millón de euros que gana por temporada, se le haría un aumento de 600.000 euros para dejar todo en una cifra de dos millones por año fijos. Además, podrá recibir bonificaciones dependiendo los objetivos que se alcancen a final de campaña.

Pero si Ospina no renueva, ya hay equipos que están detrás de sus actuaciones y están a la espera de su situación.

“Napoli está listo para iniciar conversaciones para la extensión del contrato de David Ospina. Muchos clubes (Lazo y Juventus en particular) monitorean la situación, si el portero colombiano no llega a un acuerdo. Los napolitanos ofrecerán una renovación hasta 2024, con opción a otra temporada”, afirmó el periodista italiano Nicolo Schira en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: