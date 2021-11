Escándalo por policías con prendas nazi le dio la vuelta al mundo: así lo registró la prensa internacional

El evento de “intercambio cultural” que se llevó a cabo el pasado jueves,18 de noviembre, en la Escuela de Policía Simón Bolívar del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, provocó el rechazo vehemente de la comunidad internacional por el uso de simbología de la Alemania Nazi por parte de los uniformados.

Según la publicación que se divulgó en redes sociales por la misma Policía Nacional, se trataba de un evento cultural en el que Alemania era el país invitado. El problema fue que varias de las imágenes muestran a los policías usando uniformes con simbología nazi, incluso en una foto aparece un hombre personificando a Adolf Hitler.

Ante estas imágenes, las embajadas de Alemania e Israel rechazaron cualquier muestra de apología al nazismo. “Eventos como este son indignantes y ofenden de manera directa no solo a los judíos, sino también a todas las víctimas del régimen nazi y sus criminales”, aseguraron.

Pero el escándalo no se quedó solo en Colombia, la prensa internacional se encargó de informar en otros países lo ocurrido en esa escuela de policía.

Así lo registró el portal de noticias suizo Blick.ch: “Estudiantes de policía conmocionan con disfraz nazi”.

En Francia, también se registró el hecho. Así tituló FranceInfo, una emisora de radio: “Aprendices de policía se visten de nazis durante homenaje a Alemania”.

Lo mismo hizo France 24, un canal de televisión por suscripción informativo internacional que hicieron un barrido por lo informado por la prensa colombiana. “Policías celebraron vestidos de nazis”, fue el titular.

El País de España también dedicó un artículo a lo ocurrido en la escuela de policía en Tuluá: “Un evento ‘pedagógico’ de la policía de Colombia termina con esvásticas y uniformes nazis”.

El sistema público de radio y televisión del Reino Unido, la BBC, igualmente le dedicó un artículo al escándalo que desató el evento con apología nazi. Así lo titularon: ”Tuluá: el escándalo en Colombia por el ‘evento pedagógico’ en el que la policía utilizó símbolos y trajes nazi”.

DW, que es el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, hizo lo suyo con este escándalo que tildó de “extraño” e incluso habló de la reputación de la fuerza policial de Colombia luego de las protestas de abril y mayo. El escándalo lo titularon así: “Los estudiantes de policía se hacen pasar por nazis”.

Por último está el artículo de uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos. The Washington Post que incluso consultaron con expertos sobre este tipo de apologías por parte de la fuerza pública.

“¿Qué tipo de institución policial, qué tipo de estado no reconoce el fascismo, o peor aún, el nazismo?”, le dijo a ese medio Federico Finchelstein, académico de la New School for Social Research de Nueva York que estudia el fascismo en América Latina. “No tener idea es también parte de una ideología que es antidemocrática”.

El artículo lo titularon: “Cadetes de la policía de Colombia disfrazados de nazis para un evento cultural, provocando indignación y una disculpa presidencial”.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, anunció el viernes que el coronel Jorge Ferney Bayona Sánchez, quien dirigía la escuela policial, fue llamado a calificar servicios.

“Además del relevo inmediato del director de la escuela fue llamado a calificar servicios junto a unos mandos ejecutivos. Esta tarde se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo a la ley contra unos oficiales superiores además se tomarán también decisiones de carácter administrativo en ese centro docente”, informó el general Vargas.

