El crudo relato de la monja Gloria Narváez sobre su secuestro: golpes, torturas y una fe que la mantuvo viva

La monja colombiana Gloria Cecilia Narváez permaneció secuestrada desde febrero de 2017 por yihadistas del grupo extremista Al Qaeda en Malí. Fueron más de cuatro años de cautiverio hasta que recobró la libertad el pasado 9 de octubre y regresó al país apenas el 17 de noviembre.

En su relato para medios de comunicación, la religiosa aseguró que vivía todo el tiempo con zozobra de ser asesinada porque, “para la cultura (islámica), la mujer no vale nada y más si se es católica”.

Sobre cómo fue su secuestro, contó que ese día estaban viendo las noticias cuando escuchó el sonido de perros ladrando. “Salí a mirar y de repente aparecieron cuatro hombres armados con fusiles y machetes. Habíamos cuatro hermanas en ese momento”, aseguró.

El grupo armado tenía intenciones de llevarse a los hermanas más jóvenes, pero la colombiana les suplicó que se la llevaran a ella en vez de a sus compañeras. “Me fui con ellos. Recuerdo que me llevaron en una moto. Viajé varios días. También recuerdo que caminamos largos trayectos con muy poca comida y agua”, afirmó.

“Me maltrataron, me humillaron, me ponían cadenas. Se burlaban de mí. Decían que era un perro de iglesia y me golpeaban”