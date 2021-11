En qué se gastará Alicia Machado los $200 mil dólares que se ganó en ‘La casa de los famosos’

(Foto: Instagram/@machadooficial)

Recientemente la polémica exreina de belleza venezolana Alicia Machado salió triunfadora en el programa La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo, donde se llevó el jugoso premio de $200,000 dólares, que en pesos colombianos asciende a más de 783 millones, dinero que ya tiene pensado en qué se gastará.

La exparticipante de la más reciente edición del programa Masterchef Celebrity del Canal RCN, contó en que invertirá la millonada que recibió -tras llegar a la final con la ayuda del público y los 40,586,129 votos que obtuvo- en una casa, en la educación de su hija y en uno que otro gusto que quiere darse.

“Voy a ir a pagar la escuela para ya quitarme la preocupación. Queremos comprar una casa, que ya venía trabajando en eso. Para mí, me quiero comprar unos zapatos y me quiero mandar a hacer un anillo”, aseguró al programa de Hoy día, de Telemundo.

Cabe destacar que la exmiss Universo vive en Miami, en los Estados Unidos, por lo que se espera que la casa que compre allí sea muy lujosa y con vista al mar.

Además, en esa entrevista reveló que también planea llegar al altar y cumplir su sueño de casarse por primera vez por la iglesia: “Jamás me he casado en mi vida, pero yo me casaría, me encantaría. Y no solamente me casaría, me gustaría ser mamá otra vez”, expresó y dijo que quiere un hombre como hijo.

En otros apartes de su diálogo con ese programa, Alicia también le contó a sus seguidores los planes que ahora tiene en su vida profesional; despejó las dudas de que abandonaría su carrera por todos los millones que se echó al bolsillo. “¿Qué viene para mí?, viene otra película que empiezo a filmar en diciembre, tengo otro proyecto de cine en enero y tengo un proyecto aquí con la familia de Telemundo”, comentó.

Cabe recordar que Alicia fue vista en el aeropuerto de Miami, cuando estaba regresando a su hogar. Desde ese momento la actriz lució diferente en el programa Hoy Día cuando sorprendió al equipo de maquillaje que la estaba preparando para salir en vivo, pues portaba un vestido rojo entallado que dejaba al aire sus brazos y piernas, confirmando que la ex reina de belleza había bajado de peso.

En un video que Telemundo compartió a través de sus redes sociales antes de que la venezolana saliera en el matutino, ella habló de su cambio cuando le aplicaban diferentes tratamientos en brazos y piernas. En las imágenes Machado destapó que sus fans lo que no le han dejado de preguntar es cómo logró bajar tanto de peso en tan poco tiempo.

“Les tengo que compartir la dieta de<i> La Casa de los Famosos</i>, porque todo el mundo es lo que me pregunta. Me tienen loca por las redes: Alicia, por favor, ¿qué hiciste? ¿Cómo te pusiste así? Pásame todos los tips’”, compartió la actriz.

Para Suelta la Sopa, la ex Miss Universo confesó que bajó 11 kilos durante su estancia en el reality show, pues hubo varios factores que la obligaron a modificar sus hábitos alimenticios, además de que comenzó a hacer ejercicio en compañía de Manelyk.

El ejercitarse ayudó a Alicia a sacar el estrés o las emociones negativas que podían atravesar su cabeza, es por ello que lo tomó como una buena práctica y se volvió disciplinada en el cuidado de su cuerpo.

“Fue mucho esfuerzo, mucha disciplina. Y siempre he pensado que el ejercicio todo lo cura, y cuando me sentía muy mal o con energía muy pesada, es buen remedio”, dijo la ganadora de los USD 200 mil. En el matutino agregó que su objetivo desde antes de entrar al reality era el poder adelgazar y sanar emocionalmente de varias situaciones malas que había vivido.

