Cantante Juan Felipe Samper aclaró cuál es su relación con Carolina Cruz

Juan Felipe Samper. Foto: Instagram @jfsamper

Durante esta semana ha corrido por entre las redes sociales y los medios de comunicación un video que retrata a Carolina Cruz y Juan Felipe Samper (cantante) en un concierto de Carlos Vives. Su supuesta cercanía ha tenido múltiples interpretaciones, entre ellas, la de un romance, cosa que no pasa de ser una conjetura.

Ahora, el jueves 18 de noviembre en una conversación con la revista Vea, el artista dio cuenta de que la relación que tiene con la presentadora está enfocada netamente en una amistad. “Es bobada ponerse a especular sobre cosas que no tienen fundamento, realmente no pasa absolutamente nada. Caro es una amiga mía, la quiero con todo el corazón, nos encontramos una noche y no entiendo cuál es el revuelo con unas fotos y un saludo”, aseveró al mencionado medio.

Por lo pronto, no se ha visto reacción alguna por parte de Carolina Cruz, ni ante las especulaciones que se escuchan por aquí y por allá, y tampoco ante las palabras de Samper. No sobra decir que, la presentadora va por sus 13 años de historia sentimental con Lincoln Palomeque (actor), si es que su relación no ha desembocado en un punto final como se supone que ha sido.

Junto al actor, Cruz vivió por primera vez la experiencia de ser madre, en primer lugar, con el nacimiento de Matías (2017), posteriormente, repitió su rol con Salvador, nacido a principios de este 2021, específicamente en febrero 19.

“Dios y su infinita misericordia. Hoy Salvador cumple 9 meses de llegar a nuestras vidas y convertirse en nuestro mejor y más grande maestro. Gracias hijo, gracias”, redactó la exreina en su Instagram este viernes 19 de noviembre.

Post en Instagram de Carolina Cruz. Foto: @carolinacruzosorio

Un poco de la carrera artística de Juan Felipe Samper:

El cantante ha plasmado su talento musical en el grupo ‘Sin Ánimo de Lucro’, que tuvo una separación en el año 2011. Aunque la agrupación se fue netamente por el camino del tropipop, el caleño también ha vibrado con otros géneros musicales como el rock.

“Empecé tocando metal en mis primeras bandas, yo era baterista... y cuando llegó el primer contrato pa’ las bandas, la disquera de ese momento me dijo - hermano tiene que empezar a tocar guitarra -... empecé a tocar guitarra y después se empezó a dar todo lo del tropipop y se vuelve un fenómeno y arrancamos con ‘Sin Ánimo de Lucro’, esa vaina sube como espuma y empieza uno a girar por toda Latinoamérica y después de eso, cuando ‘Sin Ánimo’ decide ponerse un tatequieto yo decía: - Crecí oyendo rock quisiera hacer algo que tuviera un poco más de esa esencia y que tenga un poco más del pop-”, comentó en entrevista con Laura Acuña para su programa en YouTube (La sala de Laura Acuña).

En el desarrollo de su carrera como solista, se le pueden nombrar temas como ‘Volver a empezar’ (2013), ‘Los ojos del corazón’ (2020) o ‘No sé’, esta última salió al mercado en junio de este año, con su respectivo videoclip.

No hay que dejar por fuera que, en septiembre pasado trabajó colaborativamente con Majida Issa en su tema ‘¿Qué saben ellos?’. Juan Carlos Mazo se desenvolvió como director de la pieza audiovisual de la canción.

Y, algo muy importante es que, pero en este tiempo de pandemia ‘Sin Ánimo de Lucro’ decidió reencontrarse y reiniciar su historia musical. De este modo, vuelven a trabajar como grupo Juan Felipe Samper, Santiago Hernández y Camilo Rivera.

SEGUIR LEYENDO: