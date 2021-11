Actriz porno Amaranta Hank aclaró si se lanzará como candidata al Senado de Colombia

Amaranta Hank tiene 26 años y una amplia trayectoria en la pornografía. Foto: archivo.

En octubre pasado hubo conmoción en Colombia luego de que la actriz de cine erótico Amaranta Hank anunció que quería llegar al Senado de la República “en lencería”. Sin embargo, en las últimas horas, mediante otro de sus picantes trinos, reveló las razones por las que no podría competir por una curul en esa corporación.

La también periodista no había caído en cuenta que para ser senador en su país se debe tener como mínimo 30 años de edad, requisito que no cumpliría y que le imposibilita de primera mano llegar a la cámara alta del Congreso de la República.

“Quise postularme al Senado pero no cumplo con la mínima edad (30). Quizás sea en otra oportunidad (ojalá que no)”, escribió Hank en su perfil de Twitter.

Hank / Twitter

De hecho, en esa red social, donde suma más de 56 mil seguidores, no pasó desapercibido su pronunciamiento y rápidamente sus seguidores la increparon diciéndole que no desistiera de sus aspiraciones políticas.

Incluso, la invitaron para que se presentara a la Cámara de Representantes, brazo del parlamento para el que se debe tener como mínimo 25 años para aspirar; en este caso, la actriz pornográfica sí cumple con el parámetro para representar al departamento del que es oriunda, Norte de Santander.

Por ahora, Amaranta no se ha pronunciado sobre si aspirara o no a esa dependencia del Congreso, por lo que sus fans le recordaron que tiene posibilidades de inscribir su candidatura únicamente hasta el próximo 13 de diciembre del presente año.

Además, no sobra recordar que los requisitos para aspirar al Senado de la República es “ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección”, indica el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia.

¿ESPERANZA GÓMEZ SE LANZARÁ AL CONGRESO?

Otra de las estrellas del porno nacional, la reconocida Esperanza Gómez, también se refirió a si llegara al parlamento colombiano. La actriz y empresaria volvió a referirse a la posibilidad de participar en política en una entrevista con el programa Lo Sé Todo del Canal Uno. De hecho, la estrella porno se mostró molesta por los rumores que se difunden sobre aspiraciones al Congreso.

“En internet hay mucha noticia mentirosa y mucha gente lee cualquier basura de las que escriben muchos medios (...), incluso leí la noticia y dicen que yo soy la que me estoy acercando a la política”, y agregó que para ella la política era sucia y deshonesta, contrario a su trabajo: “creo que existe más moralidad en la pornografía que en la misma política”, aseveró.

También dijo hay muchos ladrones y estafadores, además de confesar que un senador de la República la buscó para que se uniera a un sector político, “pero ese tema, la verdad, no me ha interesado, en la pornografía me va muy bien”. Esperanza dijo que de pronto se metería a la política “a hacer billete” si quiebra.

Hace un tiempo, la periodista Vicky Dávila le preguntó sobre el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Gustavo Petro, a lo que respondió: “Sinceramente, me ha gustado Petro, porque me parece que ha sido un hombre directo. Pero escuché por ahí una entrevista donde él dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que los otros sigan”.

Por otro lado, sobre el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Yo era fanática del expresidente Uribe en las primeras elecciones y yo voté por él cuando prometió que iba a cambiar el país, que iba a acabar con la guerrilla, que iba a trabajar por el pueblo. Después, cuando empezó a cambiar las cosas y empezaron a hacer negocios para enriquecerse solamente ellos, me sentí traicionada y luego voté por su opositor”.

SEGUIR LEYENDO: