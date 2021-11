El actor John Mario Rivera habló de su drástico cambio de imagen, perdió varios kilos

Original tomada de redes sociales @johnmariorivera

John Mario Rivera es recordado por su participación en diferentes producciones televisivas como ‘Las detectivas y el Victor’ y recientemente su imagen volvió a hacerse conocida en televisión por cuenta de la repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ de Canal Caracol. Aunque se había perdido el rastro del artista, recientemente en entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ sorprendió con su cambio de imagen.

Allí contó el procedimiento al que se sometió para poder perder varias tallas, y pasar de 138 a 75 kilos, lo que lo hace sentir una persona completamente diferente.

“Fue un pequeño cambiecito, salieron otras dos personas dentro de mí. El proceso fue hacer un bypass gástrico, cuidarse mucho por salud y hacer ejercicio que había dejado de hacerlo y bueno, poco a poco se ha ido retomando también, pero principalmente fue el bypass”, aseguró el actor para el programa de entretenimiento.

Según mencionó, la imagen del artista en un principio era como luce actualmente, sin embargo, cuando comenzaron a verlo pasado de peso fue mucho el rechazo que recibió por parte de algunas productoras, porque al aumentar unos kilos de más no servía para los papeles que querían que interpretara.

“Poco a poco empezó a salir ese casting y luego volver acá, otra vez volvimos al mismo inconveniente porque me decían ‘usted estaba gordo, lo queríamos gordo y ahora está flaco’, entonces es como un volver a empezar que se vuelve interesante, como el ave fénix que sale de sus cenizas y tiene que retomar el camino y seguir adelante”, relató Rivera para ‘Lo Sé Todo’.

Hoy en día, el actor se encuentra incursionando en dirección de producciones audiovisuales, y reveló que está trabajando en una serie para una reconocida plataforma de streaming con actores de primera como Freddy Ordóñez, Rodolfo Silva, Fernando Lara, entre otros, con quienes decidió aliarse para sacar una excelente producción que enamorará a los colombianos.

Sin duda alguna el gremio del entretenimiento fue el más afectado durante la pandemia pues, aunque debieron cerrar al mismo tiempo que el comercio y los restaurantes, fue el último en reactivarse y este fue el caso de John Mario Rivera, quien por cuenta de la pandemia tuvo que cerrar su escuela de actuación y reinventarse como la mayoría de sus colegas.

“Empezamos a buscar nuevas alternativas, buscando series web, empezar a desarrollar otras maneras de lograrlo por lo que yo creo que esto fue un aprendizaje para todos”, mencionó el artista.

Por otra parte, Rivera se encuentra dedicado también a su hijo Nicolás Rivera, quien sueña en convertirse en un gran cantante y con el apoyo de su padre, espera conseguirlo, sin dejar de lado la actuación, siguiendo los pasos de su progenitor.

“Yo siempre he visto a mi papá actuar, él me ha invitado a sus grabaciones, a sus obras de teatro y yo creo que esto me ha inspirado muchísimo”, agregó Nicolás para el programa de entretenimiento del Canal 1.

Tomada de Instagram @jhonmariorivera

Sin embargo, aunque se ganó el casting para el seriado ‘El Cartel’ de Netflix, el joven se encuentra 100 % enfocado en su carrera musical, por lo que recientemente presentó su sencillo ‘Ghost’, que estará disponible desde el 26 de noviembre en todas las plataformas de música.

“La canción es de una persona que me hizo mucho daño, que prefirió irse con otra persona por dinero y es como si ese fantasma me hubiera quedado todavía en el recuerdo”, concluyó Nicolás Rivera para ‘Lo Sé Todo’.

