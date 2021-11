“Algún día serás mi esposa”: Lluvia de elogios a Jessica Cediel por foto cargada de sensualidad

Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Es común ver que Jessica Cediel se vuelva tendencia en redes sociales no solo por su belleza, sino por las ocurrencias que comparte tanto a su perfil de Instagram como al de TikTok, llamando la atención de casi nueve millones de seguidores, sumando los que tiene en ambas plataformas.

Recientemente, la modelo y presentadora llamó la atención en Instagram, justamente por cuenta de su belleza. Hace pocas horas compartió dos fotos donde deja ver su sonrisa; incluso, la descripción tiene un mensaje sobre este gesto.

“Y en su sonrisa pude ver algo más lindo que las estrellas…” escribió Cediel junto con varios emojis relacionados al amor”. Pero también resalta su boca, la cual está pintada con un labial color rojo intenso, similar al de la rosa que sostiene con una de sus manos. En el fondo también resalta un ramo de estas flores y un globo en forma de corazón con el mensaje ‘I love you’.

Las reacciones no tardaron en llegar, y mientras que algunos le hicieron propuestas muy enamoradizas, otros empezaron especular sobre la presencia de una nueva pareja.

“Preciosa algún día serás mi esposa”, fue una de las proposiciones, mientras que otros comentaron: “Se ve feliz y de pronto ya tiene su príncipe”; “Una bella flor acompañada de otra flor”; “Día a día más hermosa, se le quiere mucho”; “Ojalá ahora si se case y le dure” y “Divina. Diosito te bendiga siempre”.

Vale mencionar que, con respecto a su vida amorosa, la también periodista ha aclarado que, de momento, no está buscando pareja; declaraciones que surgieron tras los rumores de un supuesto romance con el deportista Mateo Carvajal.

En varias dinámicas de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, ha reiterado que no quiere entablar una nueva relación amorosa. “Siento que no estoy preparada (…). Tengo el corazón todavía muy dolido, prevenido, cerrado y maltratado. Siento que no tengo el corazón sano y hasta que eso no pase, no podré estar disponible para ver a alguien que llegue a mi vida y valga la pena”, afirmó la presentadora.

Y es que a principios de 2020, los fans de la pareja conformada entre Jessica Cediel y el norteamericano Mack Roesch se enteraron de que habían terminado de manera abrupta. Lo que ocurrió después, fueron discusiones y disputas legales, pues mientras que él la denunció por supuestamente no devolverle el anillo de compromiso que le había entregado, ella emprendió una acción judicial contra su expareja por difamación.

Finalmente, cada uno continuó con su vida y Roesch decidió darse una nueva oportunidad en el amor y en su perfil oficial de Instagram ha compartido varias imágenes con su novia.

Lo curioso del hecho es que varios de sus seguidores le mencionaron que su nueva novia es parecida a Jessica Cediel: “Perdón por una pregunta ignorante, pero ¿esta es la misma chica con la que estabas antes? Linda pareja”, escribió una usuaria en inglés. Otras respuestas en español resaltaron la similitud entre ambas mujeres. “El mismo molde de tú sabes quién”, le escribió otro usuario.

Finalmente, y por el lado de Jessica, ella ha afirmado que a pesar de no tener pareja, sí quiere tener hijos. “De carne y hueso, no mi perro y mi gato. Además, voy a congelar óvulos (...) Entonces eso llegará cuando tenga que llegar”, dijo Jessica Cediel, quien también admitió que estuvo “buscando un buen esperma”, pero no mencionó su deseo de convivir con alguien en este momento.

