Pautips habló de su experiencia trabajando en un call center: “Sin ese dinero nunca hubiera podido empezar YouTube”

Paula Galindo, reconocida youtuber e influenciadora colombiana, popularmente llamada por su sobrenombre de ‘Pautips’, respondió a una seguidora que, de manera agresiva, cuestionó una de las declaraciones que ella, Paula, había hecho en su cuenta de Instagram. Según ‘Pau’, como también le dicen de cariño, antes de trabajar en internet, tuvo otras labores, entre ellas, hizo parte de un call center. Contestar llamadas y atender a clientes de la compañía en la que trabajaba hizo parte de su pasado, sin embargo, luego de ello, y de empezar con la realización de contenido para redes sociales, logró encontrar otros ingresos y, ahora, en su cuenta de Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 8,1 millones de seguidores.

Tatiana, como se llama la mujer que la cuestionó, respondió la historia en la que Paula contó de su antiguo trabajo, y en la que promocionaba a sus seguidores la posibilidad de acceder a un trabajo de este tipo, y comentó: ”¿Cuándo hpt*s usted ha trabajado en un call center? Porque es lo peor de este mundo”. Galindo, en respuesta, decidió tomar captura de pantalla del chat y detallar un poco más acerca de su experiencia, además de llamar a la conciencia de la mujer que le comentó por haberla juzgado sin saber. Según contó Paula, su primer trabajo fue en un call center cuando apenas tenía 18 años de edad, y de allí sacó muchos beneficios, en medio de la adversidad.

“Para los que no me conocen desde hace tiempo, mi primer trabajo fue en un call center, y justamente ese (teleperfomance). Empecé a los 18 años y me siento agradecida porque sin ese dinero nunca hubiera podido comprar una cámara para empezar en YouTube, y estar en donde estoy hoy en día. Los trabajos no son fáciles pero cada quien valora sus experiencias y lo toma como aprendizaje o como víctima. Entonces sí, hpt*s, sé lo que es trabajar en un call center cuando tienes la necesidad”, escribió Pau.

La historia por la cual la usuaria cuestionó a Paula fue una en la que la influenciadora explicaba los beneficios de trabajar en una empresa como Teleperformance que, durante la temporada de fin de año se encuentra buscando personas bilingües que deseen trabajar para ellos, de acuerdo con lo que ha reportado la misma compañía.

De acuerdo con un perfil que le hizo a la influenciadora el portal de noticias de RCN, Paula trabajó en este oficio cuando vivió un corto tiempo de su vida en los Estados Unidos, momentos antes de entrar al mundo de YouTube, y mucho antes de terminar su carrera profesional de Negocios Internacionales en la Universidad del Rosario de Bogotá. Recientemente, Paula celebró su cumpleaños número 27, en Punta Cana, junto a sus amigos.

El portal informativo de E! Entertainment reportó que la joven, para su celebración, se hospedó en el hotel de cinco estrellas, all inclusive, Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa. “Gracias a todos por hacer de este día súper especial, gracias por sus fotos, mensajes, llamadas. Saber que muchas personitas me tienen en su corazón es mi mayor regalo. Ya son 27″.

Así mismo, en sus redes sociales, ha estado compartiendo el proceso de lo que ha calificado como uno de sus más grandes sueños: tener su propia línea de accesorios. Paula, de la mano de la compañía Ave María, lanzó al mercado toda una colección de joyería. “Este lanzamiento fue todo un éxito. Ayer salió a preventa mi colección y ya hay muchas referencias agotadas. Gracias por tanto apoyo. Todos los accesorios los pueden conseguir en Mexico en y en Colombia. Me han preguntado que si llegan a Estados Unidos, Europa y Australia y sí llegan. Dios bendiga todos nuestros proyectos, amén”, escribió.





