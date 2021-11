Carlos Antonio Vélez critica labor del técnico Reinaldo Rueda en la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez de Reinaldo Rueda "Va perdiendo credibilidad" por la dirección técnica de la Selección Colombia de fútbol

Para Carlos Antonio Vélez, el entrenador “va perdiendo credibilidad” luego del empate como local del combinado tricolor ante Paraguay por la doble jornada de Eliminatorias sudamericanas del mes de noviembre.

“Reinaldo va perdiendo credibilidad, he tratado de hacerme el loco, porque le tengo aprecio y sé que es una persona competente. Por ejemplo, eso de que a la Selección no puede venir nadie que no esté al 500%, y empezaron a aparecer jugadores que a duras penas están en el 50%, ahí ya nos incumplió y eso hace perder credibilidad”, fue el comentario del analista en la emisión post partido de Planeta Fútbol, programa del canal deportivo Win Sports.

Además, Vélez criticó la formación colombiana en Barranquilla a la que comparó como un equipo “hecho para la tribuna” que no mantuvo la continuidad del juego mostrado ante la selección Brasil, encuentro en el que se perdió por la mínima diferencia:

Es muy triste ver cómo un equipo, que hizo 72 minutos primorosos en Brasil, cuando creíamos que tendría continuidad, vimos uno nuevo, hecho para la tribuna

Acto seguido, Carlos Antonio Vélez criticó el rendimiento de tres jugadores insignia del combinado tricolor, como lo son Duván Zapata, Luis Muriel, y el polémico volante James Rodríguez, sin continuidad en la absoluta colombiana por 384 días, y que permaneció en la cancha alrededor de 80 minutos.

Con Rodríguez, el tono utilizado por Vélez fue benévolo pero insistió en un lugar común señalado por otros periodistas deportivos ante la llegada del ‘10′ a la selección, esto es, su falta de continuidad en el juego.

No obstante, Vélez destacó el espíritu de sacrificio de Rodríguez, quien, pese a no estar en un buen momento, cumplió labores de contención en el campo: “James, el día que esté bien tendrá que volver, mientras no esté bien no, yo le acepto que hoy hizo el sacrificio, lo intentó, pero ese no es su nivel. Él tiene que venir aquí a dar un nivel competitivo”.

Recalcó que Rodríguez puede regresar para los siguientes encuentros del combinado siempre y cuando recupere el nivel de élite que lo caracterizó en equipos como Real Madrid, Bayern de Munich y en el arranque de temporada con Everton (2020): “James intentó correr, tapar, lo hizo por raticos. Eso es valioso en un hombre que siente la marca y que le cuesta mucho, pero él no está en nivel. Para poder volver a jugar con la Selección tiene que mejorar su nivel, para llamarlo en enero tiene que estar bien o sino no lo llamen”, afirmó el comentarista, quien no ha ocultado que la llegada de Rodríguez a la selección ha sido apurada.

En cambio fue abiertamente crítico con Zapata y Muriel, quienes tienen trayectorias estelares en el fútbol europeo pero en el combinado nacional aún tienen un pendiente que ratifique su nivel como figuras para la afición colombiana: “Hay jugadores que no admiten ningún tipo de defensa, así uno los quisiera defender, caso de Duván Zapata (...); Lo de Muriel es impresentable, como lo de Zapata. Un montón de cosas que uno no entiende, ni acepta, y Reinaldo no podrá decir jamás que no se le ha respaldado. De ese brillante primer tiempo elogiado por todos, pasamos a un desaguisado hoy, por ponerse a inventar”.

De momento, la selección Colombia de fútbol alcanzó el cuarto lugar en la tabla de clasificación para el Mundial de Catar 2022 en esta doble jornada con 17 puntos, pero un balance negativo en su diferencia de goles de -1

