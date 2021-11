Nueva polémica en el América de Cali: jugador pidió salir inesperadamente del equipo por decisión propia

Nueva polémica en el América de Cali: jugador pidió salir inesperadamente por decisión propia / América de Cali

La situación del América de Cali en los últimos días no ha sido la mejor, sus resultados en la Liga BetPlay, sumado a las polémicas que genera el entrenador Juan Carlos Osorio con sus planteamientos, han hecho que los aficionados exploten contra la directiva ‘escarlata’.

A pesar de que aún tienen chances de clasificar a los cuadrangulares finales del campeonato, las esperanzas son pocas, pues cerrará el todos contra todos ante el Deportivo Pereira con la obligación de conseguir un triunfo que le permita ganarse un puesto dentro de los 8.

Sin embargo, cuando se creía que las cosas podrían empezar a mejorar, en las últimas horas surgió una nueva controversia en la escuadra caleña, pues uno de sus jugadores tomó la decisión de abandonar el equipo a finales de año puesto que, al parecer, su ciclo ya estaría terminado.

Se trata del mediocampista chileno, Rodrigo Ureña, de 28 años, quien ya ha sobrevivido a tres técnicos diferentes en América de Cali. Aunque durante sus casi dos años que lleva en el equipo ha tenido destacadas actuaciones, el futbolista ya no estaría a gusto en el club.

Y es que Ureña se fue convirtiendo en uno de los pilares del América, a pesar de llegar sin muchos pergaminos, pues su versatilidad le ayudó a ganarse un puesto en la titular, sobre todo con el entrenador Juan Cruz Real.

No obstante, y pese a que ha sido utilizado en ciertas oportunidades por el técnico Juan Carlos Osorio, el jugador habría tomado la decisión de abandonar la capital caleña y su salida sería cuestión de semanas.

Así lo reveló en sus redes sociales el periodista Petiso Arango desde Cali, quien afirmó que Rodrigo Ureña ya habría manifestado su “deseo de partir” del América de Cali, decisión acordada entre el jugador y su representante. Asimismo, el comunicador aclaró que Ureña arreglaría con el club su salida, todo esto para buscar un nuevo club ya sea en Colombia o el exterior.

Pues bien, durante este 2021 Rodrigo Ureña ha jugado 47 partidos y ha marcado un gol con América. Sin embargo, con Osorio al mando, el chileno solo ha jugado cinco partidos completos y las famosas rotaciones, bastante criticadas por algunos aficionados, lo tendrían perdiendo su nivel.

Así las cosas, este lunes 15 de noviembre el volante habló con el programa VBAR, de Caracol Radio, y aclaró que su decisión no pasa por algún tipo de conflicto con el cuerpo técnico.

“Mi representante no se ha reunido con los directivos. Yo mañana (hoy martes) tengo que ir a entrenar como lo he venido haciendo, trabajando para el partido del fin de semana. Hay que tomar en consideración que no es por un tema de participación o no participación en el equipo”, afirmó inicialmente.

Y es que en las últimas horas surgió un rumor de un posible conflicto entre Ureña y Juan Carlos Osorio, hecho que el jugador desmintió inmediatamente.

“Es el partido número 27 desde que está el profe Osorio y ayer no entré por decisión técnica normal, pero llevaba 26 partidos seguidos jugados. Siempre jugué y siempre he jugado con él. El tema no pasa por un tema futbolístico, ni porque tenga algún problema con el profe. Todo lo contrario, me siento muy contento por trabajar con ellos”, explicó el mediocampista.

Pero posteriormente dio la razón principal de su decisión, pues no ocultó el sueño de ganarse un lugar dentro de una convocatoria de la selección nacional de su país.

“Tengo muchas ganas de volver a mi país. Quise partir de la institución no por un tema de jugar o no jugar, sino que yo quiero poder optar por mi selección nacional. Acá en América estuve muy cerca de una citación en 2020 y luego de todo eso empezó la pandemia. Se me ha hecho muy complicado disputar una posición, ya que con los chicos que han estado nominando son varios del medio local”, añadió.

Sin embargo, el jugador dejó claro que, aunque cree que el fútbol colombiano es de más nivel que el chileno, la gente cada vez más está viendo el balompié de su país. Recordemos que Ureña jugó en Chile desde el 2012 hasta el 2020, año en el que se unió al conjunto ‘escarlata’.

