En conversación con Evaluna, Camilo reveló que fue él quien sintió los síntomas del embarazo

En la noche del pasado 15 de noviembre, Camilo y Evaluna estuvieron en una transmisión en vivo, de poco más de tres horas, con sus miles de seguidores, a través de YouTube. Ambos artistas, desde Las Vegas, en los Estados Unidos, se unieron a la sección de ‘A Day In The Live’ y hablaron de su relación, de los planes que tienen sobre Índigo, de la expectativa que tienen sobre los Latin Grammy, entre otros detalles personales. La pareja no dudó en responder algunos de los cuestionamientos que tenía ‘la tribu’, como le dicen a su comunidad de fanáticos.

Para empezar, Camilo detalló que se enteró de que sería papá luego de que fuera él quien tuviera síntomas de embarazo. Sintió mareos y náuseas, lo que hizo que Evaluna sospechara que se encontraba esperando a su primer hijo. La pareja aseguró que se trata de un fenómeno que en inglés se denomina ‘Symphathetic Pregnancy’, en donde es el padre el que presenta señales de que su pareja esté embarazada. El malestar físico abordó al colombiano mientras se encontraba en Santiago de Compostela, en España.

Camilo, en la transmisión en vivo, compartió tiempo con Lía, Eugenio y Manuela, su mamá, papá y hermana, respectivamente. La familia estuvo con la chef Lorena García, comieron arepas, y hablaron por algunos segundos del inmenso valor del lazo que comparten. Camilo, que durante la grabación del formato aseguró que estaría muy monotemático al hablar del bebé que viene en camino, puso a pruebas sus habilidades culinarias, y se atrevió a hacer arepas con la chef Lorena. “Mi casa olía y sigue oliendo a una mezcla de varias cosas (...) miel de abeja con cera de abejas, y el humo de los ahumadores que era concha de coco quemada”, comentó Echeverry.

Luego de pasar un tiempo con su familia y la chef Lorena, Camilo se sometió a un cuestionario basado en fotos y recuerdos de su niñez. Allí se devolvió a sus memorias en Coveñas, en donde solía pasar sus vacaciones, y a sus épocas de colegio, en las que rememoró algunas de las travesuras que hacía cuando era apenas un niño: ensuciaba la camisa del uniforme de su colegio de una manera impresionante, cuenta él, y llegó a robar peces y a guardarlos en sus bolsillos. “Mi mamá no sabía que hacer. Qué horrible, Camilo”, dijo, y prosiguió viendo fotografías de su niñez.

Seguida a esta dinámica, Camilo fue entrevistado por Leila Cobo, con quien habló de las diez nominaciones al Grammy Latino que tiene, y de lo agradecido que está con la vida por la posición en la que se encuentra en su carrera profesional. “A mi me pasa que todas (las nominaciones) me emocionan muchísimo (...) Yo me he propuesto, a voluntad, no tomar esta vaina como una competencia, sino como una celebración”, dijo Camilo antes de decir que, probablemente, es importante para su corazón saber que su nombre resalta en la categoría de álbum del año.

Tras una extensa entrevista, Camilo y Evaluna llamaron, de sorpresa, a algunos de sus seguidores, y hablaron un par de minutos con ellos. Luego, Camilo presentó a AJ Ramos, uno de sus mejores amigos y colegas. Echeverry describió a AJ como un trampolín para los artistas nuevos, y resaltó la labor del músico en su proceso personal.

Llegaron luego las preguntas de ‘La Tribu’ a la transmisión en vivo. En este fragmento del formato, la pareja confesó que espera hacer parte de las giras a Índigo. Camilo aseguró que está emocionado ante la idea de ser padre, aunque, en ocasiones, le genera ansiedad pensar en las situaciones que vivirá en el futuro con su hijo o hija. “Si yo logro ser el 1% de buen papá de lo que fue mi papá, creo que seré un buen papá”, dijo Camilo respecto a Eugenio, su padre, con quien tiene una estrecha relación.

La jornada, luego de otros encuentros y charlas con periodistas y amigos, terminó en un toque acústico, por parte de Camilo y su banda, dedicado a sus seguidores.





