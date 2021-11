Un viajero interestelar, el show de David Bowie que se podrá ver en el planetario distrital

Londres se estaba recuperando del post guerra cuando los inicios creativos de David Robert Jones, luego David Bowie empezaron a sonar. El niño rayo nació el 8 de enero de 1947 en un contexto social de guerra e incertidumbre mundial, fue reconocido en todas escuelas como un superdotado y como la voz más importante de los coros de su generación. No había dudas, David tenía talento innato.

A los 16 años dejó la escuela aprobando solo arte y graba su primer single con The Kon-rads. Un año después, con The King Bees, saca su primer disco en el Reino Unido. Y más grupos, más salidas abruptas, hasta que a los 18 abandona el Jones para no ser confundido con el futuro cantante de la banda televisiva The Monkees. Y más grupos, más salidas, hasta que un año después de que Inglaterra ganara su único mundial, David Bowie (1967) presentaba en sociedad su ópera prima, un disco con aires de teatro de variedades, un musical sobre niños y soldados tristes, multinstrumental pero sin guitarra eléctrica.

David Bowie lanzó Blackstar, su último disco, y murió. Así, sin más preámbulos: dos días después del estreno mundial, el cuerpo del artista dijo basta. Dos días después de su cumpleaños 69. Esos últimos tres años de vida habían sido tan ricos que después de su fallecimiento se seguía hablando de “lo último de Bowie”. Y él ya no estaba en este mundo.

Su música ha sonado al rededor del mundo y se ha convertido en la referencia de la excentricidad, la elegancia y la música. Tanto que en Colombia sigue sonando, se le sigue homenajeando y se sigue hablado de él...

Un viajero interestelar, el show de David Bowie que se podrá ver en el planetario distrital REUTERS/Mike Segar

A partir del 13 de noviembre, en el domo del Planetario de Bogotá se vivirá una verdadera extravagancia cósmica con la producción de Un viajero interestelar, un show de David Bowie. Las personas podrán disfrutar de manera inmersiva un viaje por los orígenes de la música del artista británico, pasando por sus producciones más famosas e introspectivas hasta la creación de su icónico personaje Ziggy Stardust, explorador de las estrellas.

Con el nuevo sistema de proyección del Planetario de Bogotá, que cuenta con el triple de luminosidad que el anterior y un formato 4K, se pondrán en escena vibrantes colores que se fundirán con la propuesta musical de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá - FOSBO.

En el repertorio de esta experiencia, que irá acompañada de impactantes imágenes proyectadas en el domo, se incluirán no solo las canciones más reconocidas de Bowie, sino también aquellas que harán posible que todos los espectadores naveguen por el cosmos. Incluirá temas como All the Mad Men y Life on Mars, que serán interpretados por 10 músicos, incluyendo a los solistas Laura Kalop y Sebastián Mejía.

“El Planetario de Bogotá invita a vivir una extravagancia cósmica con la más reciente producción del Planetario de Bogotá con FOSBO. Para esta experiencia se desarrollaron unas visuales en formato fulldome, únicas para estas funciones, para celebrar los 10 años del Idartes”, afirma Carlos Molina, líder del escenario astronómico.

Las funciones serán el viernes 19, sábado 20 y viernes 26 de noviembre a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m. Las últimas le darán la bienvenida a diciembre con dos presentaciones el domingo 5 a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

Durante toda su carrera, David Bowie se caracterizó por la capacidad de hablar sobre temas globales a través de la multiplicidad de su propia identidad. Creó personajes fuera de este mundo para encantar a la juventud de cada generación. En esta historia, el futuro de la humanidad se encuentra en manos de los hombres. Cada una de las canciones de Bowie llevará al público a través de un recorrido extravagante donde la música, la humanidad y el cosmos entrarán en diálogo sobre aquello que es elemental para la esperanza.

Las boletas tienen un costo de $50.000. Estas se pueden encontrar en la taquilla del Planetario de Bogotá o en Tu Boleta.

Seguir leyendo: