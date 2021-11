Marian Cárdenas reveló secretos de su relación con Anthony Zambrano: “no tiene ninguna estabilidad”

Fotos: redes sociales

Anthony Zambrano es uno de los atletas sudamericanos más reconocidos en el mundo, no solo por ser el primer colombiano que se alza con una medalla en un evento de pista del Campeonato Mundial de Atletismo, sino también por convertirse en la primera persona de su país con una medalla olímpica en un evento de pista en atletismo masculino.

Pero lejos de las cualidades que lo convierten en un gran deportista, el joven de 23 años ha vuelto a ser noticia, y en esta ocasión, a raíz de una entrevista que brindó la modelo Marian Cárdenas, su ex pareja, al programa de entretenimiento ‘La red’.

En su charla con el magazín de Caracol Televisión, la ex Señora Colombia brindó detalles sobre la relación que tuvo con Zambrano, a quien calificó como un ”picaflor” y un hombre con una nula estabilidad.

“Tuvimos una relación muy hermosa, que comenzó en abril. Yo le hice un comentario en una historia y empezamos a hablar. Inicialmente hacíamos videollamadas y muchas cosas juntos, desde la distancia, que afianzan la relación”, comentó Cárdenas sobre el inicio de su relación.

Sin embargo, la modelo señaló que todo cambió después de que Anthony Zambrano representara a Colombia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pues considera que, desde entonces, se dedica a aprovechar su fama para conseguir mujeres. Incluso, confesó que, al parecer, hubo una infidelidad.

“Las cosas no estaban muy bien. Fue a Cali, a Barranquilla y a mí me llegó una información de que él estaba en el cumpleaños de la mamá con alguien más (...) es un hombre que no tiene una estabilidad. A personas como él, la fama los ayuda a conquistar un amor hoy y otro mañana, pero las mujeres tenemos que darnos nuestro lugar. El hombre sigue siendo hombre”, agregó Marian Cárdenas a ‘La red’.

Zambrano anunció que desde ya comenzará a prepararse para París 2024

En rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Colombiano, Anthony Zambrano recibió a los medios y habló sobre su victoria, las dificultades que ha pasado para llegar hasta donde está y confesó que sueña ser un ejemplo para los deportistas colombianos.

“Soy joven de bajos recursos, pasé dificultades, pero si uno tiene un sueño y quiere ser deportista modelo uno tiene que hacer sacrificios y tener disciplina, dejar cosas que le gustan para tener un buen resultado. En Río no tenia experiencia. Tuve lesión de dos años. Me dieron la espalda, pero no guardo rencor a nadie. Pasé dos años sin ver a mi madre, pero le cumplí el sueño a ella, a mi país. Esto es apenas el comienzo, vamos a empezar a entrenar para París 2024″, aseveró.

Es calve mencionar que el atleta ha contado en varias ocasiones que quiere estudiar criminalística, al igual que su madre, pero el tiempo que requiere para entrenar no lo ha permitido. Aún espera tener el momento para graduarse como profesional en esta carrera:

“Mi mamá quiso estudiar criminalística pero no tuvo el espacio. Todavía no es tarde. Yo la voy a apoyar porque es una madre guerrera. Quiero ser profesional pero este año me quedó muy pesado. Habrá tiempo. Ya lo soy desde Doha 2019. Sí se puede salir adelante y cumplir sueños, con apoyo de padres, disciplina, voluntad, estar entregado a Dios y concentrarse y salirse de las cosas que a uno le gustan. Hay días que no me quiero levantar pero mi entrenador me dice, es el momento, para cumplir los objetivos”.

