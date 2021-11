Precandidatos del Centro Democrático rechazaron la propuesta de permitir el aborto

Rafael Nieto, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera y Óscar Iván Zuluaga, precandidatos presidenciales uribistas. Foto: Centro Democrático.

La puja por la despenalización del aborto en Colombia, ha hecho que la Corte Constitucional tenga una tarea crucial frente a las dos ponencias qué exigen la modificación del código penal, el cual señala el aborto como un delito que da penas entre de 1 a 3 años de cárcel. De esta forma, los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, buscan lograr que el aborto sea completamente legal y sea tratado como un problema de salud pública para combatir los centros clandestinos y las cifras de mujeres muertas por malos procedimientos.

Como el tema suele generar fuertes divisiones en la sociedad colombiana, este tema también es mencionado por algunos precandidatos presidenciales que de acuerdo a sus creencias y a su público votante toman una postura. En el caso del Centro Democrático, al ser uno de los partidos con principios conservadores y tradicionalmente de derecha sus representantes han sido tajantes al ratificar que están completamente en contra del aborto.

En el caso de Oscar Iván Zuluaga, el precandidato favorito al interior de su partido para ir a las elecciones 2022; señaló que define la vida por encima de cualquier postura y que no esta de acuerdo con las ponencias presentadas a la corte.

“Yo soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte. No estoy de acuerdo con que la Corte Constitucional vaya a derogar lo que hoy está en la Constitución sobre las tres causales”, dijo el representante.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, que junto a Zuluaga es el nombre más común en las encuestas como posible candidata para ir a la contienda por la Casa de Nariño, aseguró que es denigrante que las mujeres piensen de esa forma y que lo que debería incentivarse en la planificación familiar.

“La propaganda abortista me parece que es denigrante, una mujer se tiene que respetar a sí misma. Si tenemos la capacidad de llevar un hijo en nuestro vientre, cómo le vamos a hacer propaganda a la muerte”, señaló Cabal.

En este mismo sentido, la senadora Paloma Valencia dio el ejemplo de la interrupción del embarazo de una persona a los casi 9 meses, que aunque no es muy común, ocurrió hace un tiempo en Colombia. “No creo en la ampliación de las causales que tiene hoy la Corte Constitucional. Me parecería absolutamente abusivo que imponga una decisión tan amplia. No pueden hacerse abortos como el de Popayán, de casi nueve meses, porque era un bebé que se podía sostener”.

Por su parte, Rafael Nieto fue más allá y no solo señaló que no esta de acuerdo con el aborto sino que se refirió a que no esta de acuerdo con la eutanasia.

“Creo en la vida desde la concepción, lo he dicho públicamente. Por lo mismo, tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia. No creo que la criatura que se está gestando sea parte del cuerpo de la mujer y que pueda disponer como si fuera parte de su cuerpo”, indicó precandidato del Centro Democrático.

Finalmente, Alirio Barrera aunque no fue muy claro con su postura aseguró que esta debe se una decisión que tome la Corte pues el país tiene otros problemas en los que se deben enfocar más los aspirantes a la presidencia.

“Pienso que Colombia tiene problemas más difíciles y crisis más arraigadas que debemos solucionar. Esto se lo dejo a la Corte”, aseguró Barrera.

Recordemos que la Corte por ahora se espera que la Corte llegue a una conclusión en los próximos 8 días. La despenalización, en tal caso, dependerá de que 5 de los 9 magistrados encargados voten a favor de las ponencias de Lizarazo y Rojas. Por ahora, fuentes cercanas aseguraron a Efe, que se tienen 4 votos a favor, los de los ponentes, el de Alejandro Linares y otro del que no se conoce el nombre; y dependería de alguna magistrada mujer que no haya tomado aún su decisión final.





SEGUIR LEYENDO